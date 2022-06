Mau Turunkan Berat Badan 6 Kg dalam 4 Bulan? Ini Caranya!

Bisnis.com, JAKARTA - Banyak orang menjalani diet demi mendapatkan berat badan yang ideal. Anda ingin menurunkan berat badan 6 kg dalam waktu 4 bulan? Baca cara diet di bawah ini, yuk!

Saat timbul rasa ingin menurunkan berat badan, Anda akan disuguhkan dengan berbagai macam pilihan diet. Mulai dari rencana makan dan aktivitas fisik yang akan membantu mencapai tujuan Anda.

Namun, beberapa pilihan diet lebih efektif daripada yang lain. Menurut sebuah penelitian baru, memilih pola makan vegan yang tidak berfokus pada pembatasan kalori tetapi mencakup bagian yang cukup dari kacang-kacangan adalah pilihan terbaik.

Dikutip dari Eat This pada Minggu (19/6/2022), studi oleh Physicians Committee for Responsible Medicine yang diterbitkan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics melakukan eksperimen untuk menjalani diet vegan.

Studi ini melibatkan 244 peserta yang semuanya dianggap kelebihan berat badan. Beberapa di antaranya tetap mempertahankan diet normal mereka dan sisanya diminta untuk beralih ke diet vegan rendah lemak yang tidak memerlukan pembatasan kalori.

Setelah empat bulan, mereka yang menjalani diet vegan rata-rata turun 5.8 kg, sedangkan peserta yang secara khusus mengonsumsi banyak kacang-kacangan kehilangan berat badan dan massa lemak serta jaringan adiposa visceral.

"Penelitian kami menunjukkan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda adalah dengan meningkatkan kualitas makanan yang Anda makan," kata Hana Kahleova, MD, PhD, direktur penelitian klinis di Komite Dokter, seperti yang dilansir dari Eat This pada Minggu (19/6/2022).

Itu berarti menghindari produk hewani dan makan pola makan vegan yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan.

Mengenai alasan pola makan vegan begitu efektif, Dana Ellis Hunnes, PhD, MPH, RD ahli diet klinis senior di pusat medis UCLA, asisten profesor di sekolah kesehatan masyarakat UCLA Fielding, menjelaskan berikut ini.

"Ini berfokus [itu adalah diet vegan makanan utuh] pada makanan yang tidak diproses yang tinggi serat, vitamin, mineral, protein nabati, dan kandungan air," jelas Hunnes.

Dia menilai diet ini sangat mengisi perut dan mengenyangkan, sehingga Anda tidak menyadari bahwa Anda makan lebih sedikit kalori.

Menurut Hunnes, makanan diet vegan anti-inflamasi, rendah kalori, dan membantu mengatur hormon yang baik untuk kesehatan dan penurunan berat badan.

"Mereka sangat tinggi serat dan protein yang membuatnya sangat mengenyangkan," sambung Hunnes.

Adapun, kacang-kacangan juga dapat meningkatkan suhu tubuh selama pencernaan (efek termal makanan), sehingga tubuh membakar lebih banyak kalori untuk mencernanya.

