Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Pelaku Industri Didorong Sirkular Kemasan Plastik

Bisnis.com, JAKARTA - Kraft Heinz Food Service Indonesia menginisasikan sebuah program kolaborasi untuk lingkungan yang diberi nama JerryGreen dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) 2022 yang jatuh di bulan Juni ini.

Dalam program JerryGreen ini, Kraft Heinz Food Service Indonesia mengajak serta memfasilitasi para pelaku industri Horeca (Hotel, Restoran, Cafe) untuk meningkatkan pengelolaan kemasan jerigen plastik HDPE bekas pakai untuk di daur ulang.

Dalam implementasinya, Kraft Heinz Food Service Indonesia bekerjasama dengan Waste4Change, perusahaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta menggandeng 12 mitra hotel dan restoran dan juga 2 distributor yang tersebar di area Jakarta. Program JerryGreen akan berlangsung selama 12 bulan ke-depan dan diharapkan dapat turut mengumpulkan setidaknya 5.000 kemasan jerigen plastik HDPE bekas pakai dari produk-produk Heinz ABC untuk di daur ulang, sekaligus mendukung terlaksananya praktik ekonomi sirkular yang optimal.

Steven Debrabandere, Managing Director Kraft Heinz Indonesia & Papua New Guinea dalam keterangan resminya kepada Bisnis, Jumat (24/6/2022), mengatakan, “Dengan membawa misi Let’s Make Life Delicious, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan menghadirkan dampak positif dimanapun kami beroperasi."

"Melalui Program JerryGreen, kami kembali memperkuat komitmen ini serta melibatkan para mitra bisnis kami untuk bersama-sama membangun sinergi positif bagi lingkungan. Kami berharap program ini menjadi awal yang baik dan dapat menginsipirasi terciptanya gerakan yang lebih besar, melibatkan lebih banyak pelaku industri perhotelan, restoran, dan cafe di Indonesia. “

Program JerryGreen akan difokuskan pada upaya peningkatan pengumpulan (collection) kemasan jerigen dari produk-produk Heinz ABC yang digunakan oleh para pelaku industri Horeca untuk di daur ulang (recycle). Pada tahap awal peluncurannya, mitra hotel dan restoran yang berpartisipasi termasuk diantaranya: Aloft South Jakarta, Aloft Wahid Hasyim, The Mayflower Mariott Executive Apartment, Le Meridien Jakarta, JW Mariott Jakarta, Four Points by Sheraton Thamrin, Ritz-Carlton Mega Kuningan, The Westin Jakarta, Aryaduta Suites Semanggi, Aryaduta Lippo Village, Doner Kebab, dan Abuba Steak.

Joanna Sudharta, Head of Kraft Heinz Food Service Indonesia menambahkan, “Lewat Program JerryGreen, kami memperluas peran kami untuk juga berkolaborasi dalam pengelolaan kemasan yang bertanggung jawab menuju lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Apresiasi kami berikan kepada semua mitra yang sudah bergabung di tahap awal program ini dan kami terus mengundang mitra-mitra kami lainnya untuk bersama-sama menghadirkan dampak positif, bagi bisnis yang berkelanjutan, tapi juga bagi lingkungan kita bersama.”

Dalam proses pengumpulan kemasan jerigen plastik HDPE bekas pakai ini, Kraft Heinz Food Service Indonesia juga melibatkan dua mitra distributor, yakni Cahaya Inti Putra Sejahtera & Kartika Distrindo.

Kemasan yang terkumpul kemudian akan diambil oleh pihak Waste4Change secara berkala untuk selanjutnya diproses di Rumah Pemulihan Material mereka. Setelah melalui proses pembersihan dan pemotongan, kemasan ini akan disalurkan kepada mitra pendaur ulang plastik HDPE, PT Elite Recycling Indonesia (PT ERI), untuk diproses menjadi bahan baku daur ulang produk selanjutnya. Pemilihan mitra pendau ulang ini mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya kapasitas teknologi daur ulang yang mumpuni untuk menjaga kualitas material tetap baik, serta proses yang dilakukan secara terstandarisasi dan bertanggung jawab.

Data SIPSN KLHK RI 2021 menunjukkan bahwa dari 154 kabupaten/kota se-Indonesia, 19,6% sampah dihasilkan dari kawasan perniagaan dan 16% dari kawasan pasar tradisional. Demi mendukung terwujudnya program Indonesia Bersih Sampah 2025, KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK RI no. 75 Tahun 2019 mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang juga mencakup para pelaku usaha di bidang manufaktur, jasa makanan minuman, dan juga ritel.

“Industri makanan minuman serta pelaku bisnis kuliner seperti hotel dan restoran berperan penting dalam rantai pengelolaan kemasan. Tidak hanya itu, saat ini kita melihat adanya tren dari konsumen yang semakin menghargai para perusahaan yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Sebagai perusahaan penyedia jasa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, Waste4Change mendorong partisipasi berbagai pihak dalam menyukseskan visi Indonesia Bersih Sampah 2025. Kami berharap langkah ini dapat semakin mengedukasi masyarakat, para pengusaha kuliner, dan pelaku industri tentang pentingnya mengelola sampah dengan bertanggung jawab”, tegas Bijaksana Junerosano, CEO Waste4Change.

Mewakili para mitra Horeca yang berpartisipasi, Lily Wijaya, General Manager of Aloft South Jakarta and the Co-Chair of Marriott Business Council Indonesia mengatakan, “Dengan mendaur ulang kemasan jerigen bekas pakai, kami berharap dapat turut memberikan pengaruh yang lebih besar untuk strategi sustainability dari Marriott.” Hal senada juga disampaikan oleh Beby Benazir, Group Director of Marketing & Communications at Aryaduta. “Aryaduta memiliki misi yang sama untuk menjalankan bisnis yang lebih sustainable dan mindful. Dua properti kami, yaitu Aryaduta Lippo Village dan Aryaduta Suites Semanggi, sangat senang dapat menjadi bagian dari inisiatif ini dan berharap kedepannya akan ada lebih banyak hotel yang berpartisipasi.”

