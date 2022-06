KJRI Los Angeles Konfirmasi Marshanda Sudah Kontak dengan Keluarga

Bisnis.com, SOLO - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Los Angeles mengatakan bahwa Marshanda saat ini sudah menghubungi pihak keluarga.

Pihak KJRI dalam keterangan resminya juga mengatakan bahwa sang aktris selalu melakukan kontak dengan keluarganya.

Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi bahwa Marshanda tidak hilang selama berada di Los Angeles. Hal itu dikatakan oleh adik Marshanda, Allysa Ramadhani.

Melalui unggahan Instagram Storynya di akun @dollysa, ia membeberkan bahwa Marshanda dalam keadaan yang baik-baik saja.

"Kami selaku keluarga ingin mengklarifikasi dan menginformasikan bahwa saat ini Marshanda baik-baik saja dan tidak menghilang," tulis Allysa dalam klarifikasinya pada Selasa (28/6/2022).

Ia pun berterima kasih kepada KBRI US dan Konjen LA yang telah membantu menangani masalah terkait Marshanda.

Allysa kemudian mengatakan bahwa kabar mengenai Marshanda akan diberikan secara resmi oleh pihak keluarga.

Dirinya meminta kepada rekan-rekan hingga netizen untuk menghargai privasi Marshanda dan keluarga.

"Untuk saat ini dan seterusnya pernyataan resmi terkait situasi Marshanda, hanya akan disampaikan oleh Kami, pihak keluarga. Mohon pengertian untuk sementara ini Kami butuh privasi dalam menangani hal ini serta mohon doanya agar situasi tetap bisa kondusif seperti sedia kala," lanjut Allysa.

Sebelumnya, Marshanda dikabarkan telah hilang di Amerika Serikat (AS) selama 2 hari.

Kabar hilangnya Marshanda itu dikabarkan oleh sahabatnya, Sheila Salsabila di Instagram Stornya pada Senin (27/6/2022).

Dari keterangan yang diberikan oleh Sheila, ia mengatakan bahwa Marshanda masih terus dicari.

Salsabila juga menuliskan bahwa Marshanda sedang dalam keadaan Manic Episode yang berkaitan dengan penyakit bipolarnya.

"Lost an Indonesian Citizen for the First Time in Los Angeles, California, US. She is in Manic Episode (Psychosis Altered state of Mind - Bipolar Disosder)," tulis Sheila.

