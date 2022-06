Menilik Kasus Marshanda, Begini Cara Mencari Orang Hilang di Luar Negeri

Bisnis.com, SOLO - Artis Marshanda dikabarkan tekah hilang di Amerika Serikat sejak dua hari yang lalu dan belum ditemukan hingga kini.

Kabar mengenai hilangnya Marshanda itu diungkapkan oleh sahabatnya, Sheila Salsabila di Instagram Storynya pada Senin (27/6/2022).

Dari keterangan yang diberikan oleh Sheila, ia mengatakan bahwa Marshanda masih terus dicari setelah hilang 2 hari.

Salsabila juga menuliskan bahwa Marshanda sedang dalam keadaan Manic Episode yang berkaitan dengan penyakit bipolarnya.

"Lost an Indonesian Citizen for the First Time in Los Angeles, California, US. She is in Manic Episode (Psychosis Altered state of Mind - Bipolar Disosder)," tulis Sheila.

Lantas bagaimana prosedur mencari orang hilang di luar negeri seperti kasus Marshanda?

Apabila berada dalam keadaan yang sama, sebaiknya segera melapor dan memberikan keterangan secara lengkap kepada kedutaan besar atau KJRI yang ada di negara tersebut.

Nantinya, petugas perwalian Indonesia akan membantu membuat laporan mengenai orang hilang kepada kepolisian setempat.

Pencarian pun akan segera dilakukan untuk mencari orang hilang. Namun apabila tak membuahkan hasil yang pasti, polisi mungkin akan mengeluarkan yellow notice.

Sebelumnya, yellow notice dilakukan untuk mencari keberadaan anak Gubernur Jawa Barat, Emmeril Khan Mumtadz, yang hilang di Sungai Aarae, Swiss.

Yellow notice merupakan permintaan untuk membantu mencari orang hilang yang diajukan oleh wali .

Biasanya, yellow notice diterbitkan untuk kasus penculikan atau hilang yang tidak bisa dijelaskan. Yellow notice juga bisa diajukan untuk meminta bantuan mengidentifikasi seseorang yang tidak tahu siapa dirinya.

