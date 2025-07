Review Film The Naked Gun, Kapan Lagi Melihat Liam Neeson Bintangi Film Komedi?

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah 31 tahun berlalu, film The Naked Gun kembali ke layar lebar, lebih baru, lebih segar, dan tentu lebih kocak.

Bakal tayang di bioskop hari ini, Rabu (30/7/2025), The Naked Gun kali ini dibintangi aktor aksi kawakan, Liam Neeson, sebagai Letnan Frank Drebin Jr., putra legenda Police Squad, Frank Drebin, yang diperankan dalam proyek-proyek waralaba sebelumnya oleh mendiang Leslie Nielsen.

Selain itu, ada Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston, Liza Koshy, Cody Runnels, dan CCH Pounder yang juga melengkapi jajaran pemerannya.

Akiva Schaffer juga menyutradarai reboot ini dan Seth MacFarlane memproduseri proyek yang telah dikerjakan Paramount selama beberapa dekade.

Waralaba film ini didasarkan pada serial televisi ABC tahun 1982, Police Squad!, sebuah parodi drama prosedural kepolisian yang memperkenalkan Leslie Nielsen sebagai Drebin yang diciptakan serta ditulis bersama oleh David Zucker, Jim Abrahams, dan Jerry Zucker.

Meskipun serial TV ini berumur pendek, tim kreatif bersatu kembali untuk film pertama dalam waralaba tersebut, The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)!, dan merilis dua sekuel lainnya dirilis: The Naked Gun 2½: The Smell of Fear pada tahun 1991 dan Naked Gun 33⅓: The Final Insult pada tahun 1994.

Film ini mengikuti Frank Debrin Jr. sebagai detektif untuk memecahkan kasus kejahatan modern, dari yang awalnya menyelidiki tentang penemuan mayat dalam kecelakaan mobil elektrik menjadi perburuan menangkap pengembang teknologi gelombang suara yang bisa mengontrol pikiran banyak orang, yang bisa bikin seluruh kota jadi kacau.

The Naked Gun menawarkan parodi dunia kepolisian dengan lelucon dan adegan slapstick, mengajak penonton menyaksikan petualangan kacau, namun heroik yang penuh semangat tapi ceroboh.

Review The Naked Gun

The Naked Gun merupakan film yang harusnya menggabungkan genre aksi dengan komedi. Namun, penonton bahkan tak diberi jeda untuk fokus pada cerita dan aksinya, karena begitu padatnya komedi yang diluncurkan sepanjang film, alias terlalu lucu.

Namun, dengan lelucon komikal yang menyebar di setiap detik film ini berjalan, cerita yang dibawakan juga tetap menarik diikuti, meski banyak adegan yang konyol yang tak masuk akal. Lagi pula, kapan lagi bisa menyaksikan aktor aksi Liam Neeson justru jadi pelawak di film ini.

Film ini juga dieksekusi seperti film lawas, penonton akan dibawa seperti menonton komedi Warkop DKI, dengan gaya berbicara, dialog, serta referensi jadul.

Diperuntukkan bagi penonton 17 tahun ke atas, film ini juga banyak menyajikan adegan-adegan vulgar, yang tetap absurd tapi menghibur dan kocak mentok.

Film ini bisa jadi pilihan buat yang ingin mencari hiburan dan tertawa terbahak-bahak, dan bisa disaksikan di bioskop mulai hari ini.