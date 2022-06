Diminta Balik Jadi Jack Sparrow, Johnny Depp Tegas: Mengada-ngada!

Bisnis.com, SOLO - Pihak Johnny Depp membantah adanya tawaran kembali menjadi Jack Sparrow oleh Disney.

Rumor mengenai peran Jack Sparrow untuk Johnny Depp itu dibantah dengan tegas oleh pihak Johnny Depp dalam wawancara bersama NBC News.

"This is made up (ini dibuat-buat)," ucap pihak Depp, dikutip dari The Independent.

Pihaknya membantah adanya upaya Disney untuk memperbaiki hubungan antar keduanya dengan memberikan kontrak 301 juta dolar AS.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa Disney memberikan penawaran kepada Johnny Depp untuk kembali bermain sebagai Jack Sparrow.

Disney akan memberikan bayaran sebesar 301 juta dolar AS atau sekitar Rp4 triliun agar mau kembali ke waralaba Pirates of The Caribbean.

Selain itu, Disney juga akan merilis permintaan maaf secara resmi kepada Johnny Depp terkait pemutusan kontrak yang sebelumnya dilakukan.

“Disney sangat berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Johnny Depp. Mereka menghubungi aktor tersebut sebelum persidangan pencemaran nama baik terhadap Amber Heard dan bertanya apakah dia akan tertarik kembali untuk film bajak laut itu,” kata sebuah sumber.

Sumber tersebut juga mengatakan bahwa Disney telah mengirim beberapa hadiah beserta dengan draft film mengenai kapten Jack Sparrow.

