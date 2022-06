Disney Minta Johnny Depp Kembali Perankan Jack Sparrow dengan Bayaran Rp4 Triliun

Bisnis.com, SOLO - Disney mencoba memberikan penawaran kepada Johnny Depp untuk kembali bermain sebagai Jack Sparrow.

Disney akan memberikan bayaran sebesar 301 juta dolar AS atau sekitar Rp4 triliun agar mau kembali ke waralaba Pirates of The Caribbean.

Selain itu, Disney juga akan merilis permintaan maaf secara resmi kepada Johnny Depp terkait pemutusan kontrak yang sebelumnya dilakukan.

“Disney sangat berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Johnny Depp. Mereka menghubungi aktor tersebut sebelum persidangan pencemaran nama baik terhadap Amber Heard dan bertanya apakah dia akan tertarik kembali untuk film bajak laut itu,” kata sebuah sumber.

Sumber tersebut juga mengatakan bahwa Disney telah mengirim beberapa hadiah beserta dengan draft film mengenai kapten Jack Sparrow.

Sebelumnya, Johnny Depp mengaku tersakiti dengan putusan Disney hingga ia mengatakan tak akan kembali memerankan karakter Kapten Jack Sparrow.

Ketika Amber Heard menuduh Depp melakukan pelecehan, aktor tersebut kehilangan beberapa peran utama, termasuk yang paling ikonik dari Jack Sparrow.

Salah satu alasan penolakan karena dia merasa saat ada kasus itu, Hollywood telah 'memboikot' dia.

Setelah kehilangan perannya dalam franchise Pirates, Johnny Depp telah menjelaskan bahwa sekarang, apa pun yang terjadi, dia tidak akan kembali ke sana.

Sesuai laporan, pengacara Amber Heard, Ben Rottenborn menanyai aktor tersebut untuk membuktikan bahwa opini aktris Aquaman yang dia tulis pada tahun 2018 bukanlah penyebab dia kehilangan peran.

“Faktanya adalah, Tuan Depp, jika Disney datang kepada Anda dengan $300 juta dan satu juta alpacas, tidak ada apa pun di dunia ini yang akan membuat Anda kembali dan bekerja dengan Disney dalam film 'Pirates of the Caribbean'? Benar?" tanya pengacara.

“Itu benar, Tuan Rottenborn,” jawab Depp.

