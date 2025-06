Disney Adventure, Pengalaman Belanja di Kapal Pesiar

Bisnis.com, JAKARTA - Disney Cruise Line menawarkan pengalaman berbelanja di kapal pesiar dalam Disney Adventure, yang akan berlayar dari Singapura pada bulan Desember ini.

Dengan luas hampir 17.000 kaki persegi ruang perbelanjaan khusus, Disney Adventure akan memperkenalkan beberapa pengalaman belanja yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk World of Disney pertama di Disney Cruise Line, Toko National Geographic pertama di laut, dan Duffy and Friends Shop yang baru pertama kali ada di kapal, sebuah destinasi khusus untuk merchandise Duffy and Friends.

Sebagai kapal Disney Cruise Line pertama yang berlabuh dan berlayar di Asia, Disney Adventure juga akan menampilkan desain produk eksklusif yang merayakan keindahan, kesenian, dan keragaman wilayah tersebut. Rangkaian merchandise baru ini akan melengkapi berbagai macam cinderamata, pakaian, dan aksesori khas Disney dan Disney Cruise Line; dan perhiasan; serta peralatan rumah tangga, mainan, dan banyak lagi yang dapat ditemukan di seluruh kapal.

Baca Juga Kapal Pesiar Scenic Eclipse II Sandar di Makassar, Bawa 177 Wisatawan Asing

Destinasi belanja ikonik Disney Parks, World of Disney, akan hadir untuk pertama kalinya di Disney Cruise Line di Disney Adventure. Didesain ulang untuk laut lepas, World of Disney ini akan menjadi kompleks luas dengan tiga lokasi yang saling terhubung dan menawarkan banyak koleksi barang dagangan Disney dan Disney Cruise Line.

World of Disney juga akan menawarkan berbagai macam produk yang menampilkan desain yang belum pernah ada sebelumnya yang terinspirasi dari keindahan alam dan ikon budaya yang kaya di wilayah ini.

Satu lini produk merchandise Disney Adventure akan memberikan penghormatan kepada cakrawala dan landmark Singapura yang terkenal, sementara yang lainnya akan menampilkan motif ubin geometris yang terinspirasi oleh flora dan fauna asli negara kota ini. Desain produk lainnya akan merayakan arsitektur, pola, dan seni khas yang ditemukan di seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara, seperti koleksi warna-warni yang terinspirasi oleh gaya arsitektur kuno Jaipur, India.

Baca Juga Kapal Pesiar Star Voyager Merapat di Jakarta, Tawarkan Destinasi Wisata Berikut Ini

Seluruh koleksi ini telah dikurasi dengan cermat untuk mencerminkan tradisi artistik yang kaya di kawasan ini, dengan sentuhan khas Disney.

Sebagai toko favorit di antara para wisatawan dan penjelajah, National Geographic Store akan tampil perdana di Disney Cruise Line di Disney Adventure.

Duffy and Friends Shop didekorasi dengan tema bahari Duffy, Duffy and Friends Shop akan menawarkan koleksi mainan mewah, pakaian, cendera mata, dan masih banyak lagi.

Para tamu concierge akan mendapatkan akses eksklusif ke dua butik elegan di area concierge yang luas, masingmasing terinspirasi dari istana berlapis emas dan harta karun berkilauan di Agrabah dalam film “Aladdin” dari Walt Disney Animation Studios.

Palace Treasures akan menampilkan koleksi barang-barang mewah dan perhiasan mewah dari merek-merek seperti Crown of Light dan Safi Kilima Tanzanite, termasuk koleksi co-brand Disney dan Crown of Light. Di butik 3 Wishes, para tamu akan menemukan pakaian, suvenir, dan barang koleksi unik bermerek Disney, Disney Cruise Line, dan Disney Adventure.