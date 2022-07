Westlife Tambah Jadwal Konser di Bogor, Surabaya dan Yogyakarta

Bisnis.com, SOLO - Tiket konser Westlife yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno pada awal 2023 telah habis terjual.

Konser ‘The Wild Dreams Tour’ ini menjadi momen yang sangat ditunggu penggemar untuk melantunkan lagu-lagu hits seperti 'Swear It Again', 'Flying Without Wings' dan 'World of our Own' serta 'Wild Dreams'.

Tingginya antusiasme penggemar di Indonesia, Westlife pun mengumumkan adanya jadwal konser tambahan di 3 kota besar lain di Indonesia. Tiga kota tersebut yakni Bogor, Surabaya, dan Yogyakarta.

"Indonesia - kami mendengar Anda semua setelah tiket pertunjukan Stadion Jakarta kami terjual habis begitu cepat dan kami memainkan 3 tanggal lagi di seluruh negeri akhir tahun ini! Kami menantikan untuk bermain di Sentul, Surabaya dan Yogyakarta pada bulan September dan Oktober. Tiket akan mulai dijual hari Minggu Sampai jumpa di sana," tulis akun Instagram @westlife pada Jumat (1/7/2022).

Mengutip dari akun Instagram resminya, konser di Bogor akan digelar di Sentul International Convention Center pada 24 September 2022.

Keesokannya, mereka akan langsung pindah ke Surabaya untuk menggelar konser di Jatim International Expo Surabaya. Tak jauh berbeda dari harga tiket di Jakarta, promotor menyediakan tiga kategori tiket yang dijual mulai Rp1 jutaan.

Kemudian pada 2 Oktober 2022, Mark cs akan bernyanyi di Candi Prambanan. Konser terakhirnya di Indonesia akan ditutup di Gelora Bung Karno pada 11 Februari 2023.

Penjualan tiket untuk konser Westlife mulai dibuka pada Minggu, 3 Juli 2022 pukul 12.00 WIB melalui tiket.com.

