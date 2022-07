Ini Komentar Kritikus Film Tentang Film Thor: Love and Thunder Rotten

Bisnis.com, JAKARTA - Skor film Thor: Love and Thunder sudah keluar di Rotten Tomatoes. Ada kritik yang disampaikan secara online dalam film ini.

Mengutip dari Comicbook, Rabu (6/7/2022), ulasan dari para kritikus online tidak seragam positif daripada Ragnarok, tetapi sebagian besar positif, dengan Jenna Anderson, ada yang menyebutkan film ini cukup menggembirakan.

Film Thor: Love and Thunder juga membawa kembali Natalie Portman dan Jane Fosternya telah absen sejak Thor: The Dark World. Namun, kali ini dia memiliki kekuatan.

Dalam komik, Jane Foster memperoleh kekuatan Thor setelah diagnosis kanker stadium akhir. Jane dikaruniai kekuatan Thor, sehingga membantu tubuhnya melawan penyakit dan membuatnya tetap hidup selama dia memiliki kekuatan.

"Sungguh menakjubkan. Dalam buku komik Jane sebagai Mighty Thor yang diberikan Taika kepada saya pertama kali kami bertemu sebagai inti ide untuk apa ini," ungkap Portman, dikutip dari ComicBook.com.

Skor yang diberikan untuk film Thor: Love and Thunder adalah 75 persen, tetapi 67 ulasan kritik sedang dihitung. Hingga saat ini, belum ada skor ulasan penggemar, yang tidak biasa untuk blockbuster yang sangat rahasia seperti yang dibuat Marvel.

Seperti ceritanya, Taika Waititi akan menjadi orang yang membantu membawa Jane Foster sebagai Thor ke Marvel Cinematic Universe.

"Saya tidak pernah melakukannya," ungkap Portman ketika ditanya apakah dia berpikir kembali pada tahun 2014 bahwa dia akan mengambil peran Thor.

Film Thor: Love and Thunder menemukan Thor dalam perjalanan yang tidak biasa seperti yang pernah dia hadapi — ini menjadi pencarian penemuan diri. Namun pensiunnya terganggu oleh seorang pembunuh galaksi yang dikenal sebagai Gorr the God Butcher (Christian Bale), yang mencari kepunahan para dewa.

Untuk memerangi ancaman tersebut, Thor meminta bantuan Raja Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Waititi), dan mantan pacar Jane Foster, yang — mengejutkan Thor — secara misterius menggunakan palu ajaibnya, Mjolnir, sebagai Thor yang Perkasa.

Dalam perjalanan ke Olympus, tempat Dewa Zeus (Russell Crowe) berkuasa, sebagai permulaan. Bersama-sama, mereka memulai petualangan kosmik yang mengerikan untuk mengungkap misteri pembalasan Dewa Jagal dan menghentikannya sebelum terlambat.

Film Thor: Love and Thunder dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi, Russell Crowe sebagai Zeus, Jaimie Alexander sebagai Sif, dan Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Sean Gunn, Vin Diesel, dan Bradley Cooper sebagai Guardians of the Galaxy, Thor: Love and Thunder dari Marvel Studios akan tayang pada 8 Juli di bioskop.

