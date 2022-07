Ini 3 Fakta Film Menarik Film Thor Love and Thunder Tayang di Bioskop Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Film Thor Love and Thunder tayang di bioskop hari ini, Rabu 6 Juli 2022. Masih akan dibintangi oleh Chris Hemsworth, sekuel keempat dewa petir ini miliki sederet fakta menarik yang siap kejutkan para pecinta Marvel Cinematic Universe (MCU).

Thor Love and Thunder berlatar waktu pasca serangan yang dilakukan oleh para Avengers dalam sekuel Endgame. Usai mimpi buruk peristiwa Endgame tersebut, Thor berencana untuk pensiun dari hingar bingar kehidupan super hero.

Namun, rencanannya itu gagal berkat kehadiran Gorr the God Butcher (Christian Bale), sang villain utama yang tampak mengerikan dengan pakaian serba putih.

Dalam trailernya, Gorr tampak memiliki ambisi kuat untuk membunuh semua dewa yang ada di bumi. Kehendak Gorr untuk berkuasa tersebut mendapatkan perlawanan sengit dari Thor Odinson sang putra Asgard.

Thor bekerja sama bersama Raja Valkyrie, Korg, dan juga Mighty Thor yang tak lain merupakan Jane Foster, sang mantan kekasih Thor Odinson. Lantas, berhasilkah Thor menghentikan aksi teror yang dikirimkan oleh sang dewa korup Gorr?

Penasaran? Sebelum Anda menyaksikan film Thor Love and Thunder, simak dahulu 3 fakta menarik yang akan muncul di film Love and Thunder.

1. Jane Foster Kembali Hadir Sebagai Mighty Thor

Dalam trailer yang dibagikan, Jane Foster tampak kembali hadir usai menghilang selama bertahun-tahun. Jane diduga sempat menjadi korban dari aksi brutal jentikan hari Thanos di sekuel Endgame.

Tampil cemerlang, jane Foster masih membawa semangat yang sama persis seperti dalam sekuel pertamanya Thor (2011). Kehadiran Jane semakin menyita perhatian usai dirinya hadir mengambil alih penggunaan palu Thor yakni Mjolnier.

Namun, di sekuel ini Jane dikisahkan mengidap kanker. Penyakitnya itu tak banyak diketahui oleh orang lain. Hanya saja, salah satu faktor yang mendorong Jane Foster untuk kembali menjalani hidupnya saat ini adalah penyakitnya tersebut.

2. Debut Pertama Chritian Bale di MCU

Thor Love and Thunder menjadi panggung pertama bagi Christian Bale di Marvel Cinematic Universe (MCU). Aktor kelahiran Inggris tersebut hadir sebagai Gorr the God Butcher yang siap memberikan nuansa gelap dan penuh teror dalam sekuel keempat Thor ini.

Gorr dikisahkan sebagai dewa korup yang hendak menghabisi seluruh nyawa dewa yang ada di bumi. Kehadiran Gorr menciderai perdamaian yang tengah berlangsung. Bahkan, ambisi Gorr tersebut berhasil membuat Dewa Falligar terbunuh di sekuel ini.

3. Kehadiran Tim The Guardian of The Galaxy

Pada detik ke 10 di trailer yang dibagikan oleh Marvel, tampak kehadiran tim The Guardian of The Galaxy yang siap memberikan warna komedi dalam film ini.

Banyak mendapat sorotan, kehadiran Star Lord, Groot, Mantis, Drake, dan Rocket di sekuel ini ibarat jadi angin segar bagi Anda yang merindukan aksi kocak mereka.

Seperti film MCU lainnya, akankah kehadiran The Guardian of The Galaxy dalam sekuel Thor Love and Thunder ada kaitannya dengan lanjutan film The Guardian of The Galaxy yang rencanannya bakal tayang di tahun depan?

