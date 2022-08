Ini Nasihat Megawati Bagi Ibu Hamil

Bisnis.com, JAKARTA-- Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan nasihat bagi ibu hamil. Awalnya dia menceritakan pengalamannya selama mengandung.

Menurutnya dalam proses mengandung membutuhkan tekad lantaran banyak tantangan yang akan dilewati. Dia pun mengaku sudah siap lahir batin ketika tahu akan hamil.

Pasalnya, tanggung jawabnya akan lebih besar, karena ada manusia lain yang ada di dalam perutnya.

"Ini saya cerita pengalaman saya sendiri supaya ibu-ibu, maksud saya dalam segala hormat saya please [tolong] jangan cengeng, please siapa suruh hamil," kata Megawati dalam Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikutip dari YouTube BKKBN Official, Senin (8/8/2022).

Megawati juga kemudian membandingkan kaum wanita pada masa lampau dan sekarang. Menurutnya perempuan di masa lampau lebih terlihat kuat. "Ayo mau berubah tidak," katanya.

Acara Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting tersebut juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain itu ada pula, Kepala Pusdokkes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana mewakili Kapolri,

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

