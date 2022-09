Daftar Drakor Terbaru Pekan Ini: Little Woman hingga The Law Cafe

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Penggemar bakal dimanjakan dengan sederet drama Korea (drakor) terbaru yang dirilis pada awal September 2022.

Sederet drakor tersebut memiliki rating tinggi, yang menjadikannya layak ditonton.

Salah dua drakor yang paling ditunggu oleh penggemar yakni Little Woman dan The Law Cafe.

Little Woman disebut akan menjadi sukses berkat jalan cerita dan sederet pemain papan atas. Drakor ini dibintangi oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyu, dan Park Ji Hu.

The Law Cafe pun diawal penayangannya mendapat rating tinggi. Drakor ini dibintangi oleh aktor kawakan, Lee Seung Gi dan Lee Se Young.

Daftar Drama Korea terbaru September 2022:

The Law Cafe

The Law Cafe dirilis pada 5 September 2022 dan dapat disaksikan di Viu.

Drama ini menceritakan Kim Jung Ho (Lee Seung Gi) sebagai mantan jaksa yang cerdas yang kini berubah menjadi pemilik penyewaan tanah.

Ia pun bertemu pengacara wanita bernama Kim Yu Ri (Lee Se Young). Yu Ri ingin menyewa tanah Jung Ho untuk membuka The Law Cafe.

Cafe tersebut dibuka untuk semua orang yang ingin mendapatkan kopi dan saran tentang masalah hukum.

Tujuan Yu Ri membuka cafe tersebut karena kegagalannya bekerja hingga akhirnya membuatnya keluar dari firma hukum.

Once Upon a Small Town

Once Upon a Small Town mengisahkan Han Ji Yool (Choo Young Woo) yang bekerja sebagai dokter hewan di Seoul.

Han Ji Yool pun pergi ke Desa Heedong, tempat kakeknya tinggal. Di sana, dirinya bertemu dengan polisi wanita bernama Ahn Ja Young (Joy Red Velvet).

Sesampainya di desa itu, kakek Ji Yool ternyata sedang berwisata ke Eropa. Menurut catatan yang ditinggalkan kakeknya, Han Ji Yool harus mengambil alih klinik hewan kakeknya selama setengah tahun, selama kakeknya pergi.

Selama di desa itu, Ji Yool pun menjadi dekat dengan Ja Young. Keduanya pun saling membantu masalah satu sama lain.

Little Woman

Diceritakan, tiga saudara perempuan berusaha untuk memulihkan ekonomi keluarga.

Kakak perempuan tertua Oh In Joo (Kim Go Eun) ingin melindungi keluarganya menggunakan uang. Ia pun bekerja sebagai seorang akuntan biasa yang secara tiba-tiba menerima uang 70 miliar won.

Ia pun harus berurusan dengan keluarga paling kaya di Korea Selatan untuk mengungkap misteri uang tersebut.

In Joo memiliki dua adik perempuan, Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) dan Oh In Hye (Park Ji Hu).

In Kyung bekerja sebagi reporter yang penuh dedikasi. Sedangkan In Hye adalah anak bungsu yang kehidupannya diliputi oleh cinta dari kedua kakaknya.

Meskipun berasal dari keluarga yang kurang beruntung, Oh In Hye berhasil masuk ke sekolah menengah seni bergengsi.

Terlibat dalam masalah keuangan, tiga saudara perempuan ini bekerja sama dengan Choi Do Il (Wi Ha Joon), seorang konsultan misterius dari London.

Cerita kompleks akan ditampilkan juga melalui karakter Won Sang Ah (Uhm Ji Won) yang memiliki ayah berkuasa.

Big Mouth

Big Mouth merupakan drakor yang dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Yoona SNSD. Drakor ini dapat disaksikan secara langsung di Disney+.

Drakor ini menceritakan Park Chang-Ho (Lee Jong-Suk) yang bekerja sebagai pengacara dengan tingkat kemenangan nyaris tak ada.

Meskipun begitu, ia adalah orang yang banyak bicara hingga dijuluki Mulut Besar (Big Mouth) oleh orang-orang di sekitarnya.

Namun Chang Ho juga secara kebetulan terlibat dalam kasus pembunuhan dan entah bagaimana dia dianggap sebagai penipu jenius Big Mouse. Karena ini, Park Chang-Ho menemukan dirinya dalam situasi yang mengancam jiwa.

Sementara itu, Go Mi-Ho (Lim Yoon-A) adalah istri Park Chang-Ho dan bekerja sebagai perawat. Dia memiliki penampilan yang cantik dan kepribadian yang bijaksana dan berani.

Mengetahui nama suaminya disangkutkan dengan kasus pembunuhan, ia pun mencoba membantu Chang Ho memecahkan kasus tersebut.

