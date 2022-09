14 Drakor yang Pernah Dibintangi Kim Min-jae, Tampan Maksimal

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Aktor Korea Kim Min-jae sedang jadi bahan pembicaraan di kalangan pencinta drakor tanah air.

Kim Min-jae menjadi sorotan setelah menjadi drakor Poong, The Joseon Psychiatrist, yang sedang populer saat ini.

Drakor ini mengisahkan tentang karakter bernama Yoo Se Poong (Kim Min Jae).

Dia adalah seorang dokter penyakit dalam terkenal yang dikeluarkan dari profesinya setelah terjebak dalam konspirasi.

Setelah keluar, ia bertemu Seo Eun Woo (Kim Hyang Gi) dan Gye Ji Han (Kim Sang Kyung) di desa Gyesu yang bekerja setulus hati merawat warga desa.

Kisah Kim Min-jae berawal dari sini. Namun, Kim Min-jae bukan hanya tampak memukau di drakor tersebut.

Pria kelahiran 1 November 1996 ini juga sukses membintangi setidaknya 14 judul drakor yang layak kamu tonton.

Berikut ini adalah daftar judul drakor yang pernah dibintangi Kim Min-jae:

1. Dr Romantic 2

2. I Need Romance 3

3. Perseverance Goo Hae Ra

4. The Producers

5. Twenty Again

6. Because Its The First Time

7. My Little Baby