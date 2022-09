Kasus Covid Berangsur Turun, Ini Daftar Konser yang Sudah dan akan Digelar Tahun 2022!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring dengan berkurangnya kasus Covid-19, pemulihan keadaan mulai dilakukan. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka sejak semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 ini dimulai.

Perkantoran dan pusat perbelanjaan juga sudah mulai ramai kembali. Hal ini juga berdampak pada industri musik tanah air yang sudah kembali mengadakan konser-konser secara offline.

Sederet musisi dan grup musik sudah mulai manggung dan menyapa penggemar secara langsung. Bahkan konser-konser besar juga sudah mulai diadakan.

Berikut beberapa konser musik yang sudah digelar sejak Juni 2022

· Lexiconcert, Isyana Sarasvati

Isyana Sarasvati juga sudah menggelar konser bertajuk Lexiconcert, dari kota ke kota sejak awal Juni lalu.

· Now playing Festival

Bukan hanya Isyana, bukan pada bulan Juni 2022 juga ada dua konser musik besar yang diadakan.

Dua konser itu adalah Now Playing Festival yang menghadirkan 24 musisi tanah air seperti Weird Genius, Rizky Febian, Viaerratale, Mahalini hingga Ndarboy Genk.

· Ritual Bermusik

Lalu konser Ritual Bermusik yang diadakan pada pertengahan Juni 2022 lalu dengan bintang tamu Kunto Aji, Ardhito Pramono, serta Fourtwnty.

· Prambanan Jazz Festival

Bulan Juli lalu, Prambanan Jazz Festival juga kembali digelar. Bertempat di Lapangan Rama Shinta Yogyakarta, konser musik yang dihadiri oleh Andien, Diskoria, Kahitna, Kunto Aji, Orkes Sinden Remen dan beberapa musisi lain ini diadakan dari tanggal 1 hingga 3 Juli 2022.

· Jakarta Town Festival

Lalu bulan Agustus lalu, ada konser musik Jakarta Town Festival yang diadakan di Jakarta International Expo, Kemayoran pada 13 Agustus 2022 lalu. Konser ini menghadirkan H!V! juga Vierratale.

· Love Vest

Pada hari yang sama konser Love Vest digelar di Malang, dengan bintang tamu seperti Kahitna, Mahalini, Donnie Sibarani dan lain-lain.

· Jazz di Atas Awan, Dieng Culture Festival

Di bulan September, kirab budaya Dieng Culture Festival mulai diadakan kembali setelah dua tahun berpuasa. Salah satu ciri khas dari acara ini selain ruwatan bocah gimbal, adalah jazz diatas awan yang mampu menghadirkan ribuan penikmat musik jazz untuk datang ke Dieng.

Bagi anda yang belum berkesempatan menikmati konser-konser di bulan Juni hingga September awal, jangan khawatir! Masih banyak konser musik yang akan diadakan hingga akhir tahun mendatang. Berikut ini deretan konser yang akan dilaksanakan offline selama bulan Oktober hingga Desember 2022!

Konser musik September hingga Desember 2022 Festival

· Pesta Pora

Pada akhir September mendatang, Festival musik Pesta Pora akan digelar di Kemayoran, selama tiga hari, yaitu 23 hingga 25 September 2022.

Hari pertama konser ini akan dimeriahkan oleh Vierratale, The Adams, H!V!, Kunto Aji, Armada, Geisha dan lain-lain. Lalu pada hari kedua akan ada penampilan dari Tiara Andini, Soegi Bornean, Nadin Amizah, Pamungkas, Feby Putri, D'Masiv, Gangga, JKT48, Nasida Ria dan lain-lain.

Hari terakhir ada Tulus, Tipe-X, Sal Priadi Kerispatih feat Sammy Simorangkir, Afgan, Adhitia Sofyan, Ardhito Pramono, Isyana Sarasvati, Souljah, Budi Doremi, Melly Goeslaw (AADC set) dan sederet musisi tanah air.

Tiket Festival musik Pesta Pora dibanderol dengan harga Rp175.000,- hingga Rp700.000,-. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram @pestapora.

· We the Fest

Di hari yang sama, akan ada pula festival musik We the Fest yang akan diselenggarakan di GBK Sport Center Jakarta pada 23 hingga 25 September 2022.

Pada tanggal 23, konser musik tahunan ini akan dimeriahkan oleh Jackson Wang, Afgan, Pink Sweats, Ardhito Pramono, Bag Raiders, Beeabadoobee, Lyodra Ginting, What so Not, Ali, Bilal Indra Jaya, Danilla, Monkey to Millionaire, Pamungkas, Petra Sihombing, Sore dan Teddy Adhitya.

Lalu hari berikutnya, tanggal 24 akan dimeriahkan oleh Offset, CL, Isyana Sarasvati, Tulus, Vidi Aldiano, R3hab, Surf Mesa, Hindia, Hondo, Hursa, Perunggu, Rendy Pandugo, dan Zack Tabudlo.

Hari terakhir, akan dimeriahkan oleh Swae Lee, Dewa 19, Ello, Ketemu Zucker, Idgitaf, Raisa, Shallou, Laleilmanino, Maliq D'essentials, Oh Wonder, Snakehips, Basboi, Gangga, Nadin Amizah, Oslo Ibrahim, Scaller dan The Adams.

Tiket We the Fest dibanderol harga Rp1.500.000,- hingga Rp4.000.000,-. Untuk info lebih lengkap bisa dengan mengunjungi laman Instagram @we.the.fest.

· Synchronize Fest 2022

Berbeda dengan dua konser musik yang akan digelar pada akhir September, Synchronize Fest akan menghadirkan musisi terbaik tanah air dari dekade 70-an, 80-an, 90-an dan 2000-an.

Konser musik ini akan digelar di Gambir Expo Kemayoran pada 7 hingga 9 Oktober 2022 mendatang. Harga tiket untuk menikmati konser ini dimulai dari harga Rp400.000 hingga Rp750.000.

Akan ada penampilan dari Agnez Mo, Adam Mbah Dukun, Ahmad Band, Dipha Barus, Deadsquad feat Isyana Sarasvati, Erwin Gutawa dan 3Diva, Orkestra Nasida Ria bersama Tjut Nyak Deviana, Payung Teduh X Pusakata, Pergelaran Swara Gembira untuk Guruh Soekarno Putra, Presiden Jancukers (Sujiwo Tejo), The Groove, serta sederet musisi tanah air.

Untuk info lebih lanjut Anda dapat mengunjungi laman resmi konser Synchronize Fest di synchronizefestival.com.

· Berdendang Bergoyang

Konser Berdendang Bergoyang yang akan digelarbaoaf 28 hingga 30 Oktober 2022 ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan lebih dari 75 artis ternama.

Dengan harga tiket untuk konser ini dimulai dari Rp275.000,- konser ini menghadirkan Rizky Febian, Tulus Project Pop, Armada, Jamrud, Padi Reborn, H!V!, Melly Goeslaw, Pamungkas, Mahalini dan sederet musisi lain pada hari pertama.

Lalu pada hari kedua akan ada penampilan dari Rhoma Irama dan Soneta Group, Reza Artamevia, Elvy Sukaesih, Kahitna, Ungu, Weird Genius, Nidji, Nadin Amizah, Ardhito Pramono, Yura Yunita, Andien, Isyana Sarasvati, Yovie Nuno.

Hari terakhir, Rossa, Setia Band, Marchel Siahaan, The Sigit, Kuburan Band, Maliq D'essentials, dan beberapa musisi lain akan menyapa penonton.

Untuk info lebih lanjut Anda dapat mengunjungi Instagram di @berdendangbergoyang .

· Justin World Tour

Selain musisi tanah air, musisi internasional ternama asal Kanada, Justin Bieber juga dijadwalkan akan menggelar konsernya di Jakarta pada 2-3 November 2022 mendatang. Kali ini konser para idola Beliebers itu menggelar konser bertajuk“Justice World Tour” di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

Antusiasme Beliebers Indonesia membuat tiket konser ini sudah lenyap di awal-awal pembukaan pembelian tiket.

· Boy Pablo

Desember mendatang, Group Band Boy Pablo akan kembali menggelar konser di Hall Basket Senayan, tepatnya 3 hingga 5 Desember 2022

Konser ini akan digelar pada 3, 4 dan 5 Desember 2022.

Untuk menikmati konser musisi asal Norwegia ini, tiket dibanderol dengan harga Rp714.000 sampai degan Rp870.000.

