Intip Setlist Konser My Chemical Romance "The Black Parade", Sudah Hafal Lagu-lagunya?

Bisnis.com, JAKARTA — Band rock My Chemical Romance (MCR) bakal segera mengguncang Jakarta, menyapa penggemar lewat tur "The BlackParade".

MCR akan tampil pada 3 Mei 2026, sebagai bagian dari panggung festival Hammersonic pada hari kedua. Adapun, penampilan mereka di Indonesia ini masuk bagian dari tur Asia Tenggara.

Indonesia sendiri menjadi negara terakhir yang dikunjungi di Asia Tenggara setelah sebelumnya menggelar konser di Korea Selatan, Bangkok, Filipina, Singapura, dan Malaysia.

My Chemical Romance memulai "Long Live: The Black Parade North American Tour" mereka di T-Mobile Park, Seattle, Washington, pada Jumat (11/7/2025). Tur 11 hari ini, yang terjual habis setelah menjual 350.000 tiket, menampilkan band ini membawakan album kesayangan mereka yang dirilis 2006, "The Black Parade", secara penuh di setiap pemberhentian.

Di konser Seattle, MCR memulai pertunjukan, naik panggung dengan seragam marching band khas mereka dari era The Black Parade yang telah dimodifikasi. Mereka memainkan album dari awal hingga akhir, mengolah ulang beberapa lagu dengan aransemen baru yang lebih luas.

Di antara lagu-lagu yang diaransemen ulang adalah "Mama," dengan outro "dagger" baru yang cuplikannya telah tayang di media sosial MCR awal pekan ini.

Baca Juga Cara Beli Tiket Konser My Chemical Romance (MCR) di Hammersonic Jakarta 2026

Setelah penampilan album penuh, band ini kembali untuk encore panggung B-Stage yang diisi dengan lagu-lagu favorit penggemar termasuk "I'm Not Okay (I Promise)," "Heaven Help Us," "Bury Me in Black," dan "Helena."

Dalam konser teatrikal itu, MCR juga terlihat menampilkan beberapa momen dramatis yang melibatkan vokalis Gerard Way dan band, termasuk simulasi pemilihan umum di mana penonton memilih untuk "mengeksekusi" empat orang dengan regu tembak.

Di momen lain, Gerard Way diculik oleh seorang badut. Para penggemar sudah mulai mengungkap makna tersirat dari pertunjukan tersebut, dengan beberapa orang menafsirkan adegan pemilihan tersebut, misalnya, sebagai metafora untuk ilusi demokrasi.

Sebelum siap-siap menonton konsernya 3 Mei 2026 mendatang, masih ada waktu untuk menghafal atau mengingat kembali lagu-lagunya.

Berikut ini setlist My Chemical Romance’s Long Live: The Black Parade” di Seattle:

- The Black Parade

- The End.

- Dead!

- This Is How I Disappear

- The Sharpest Lives

- Welcome to the Black Parade

- I Don’t Love You

- House of Wolves

- Cancer

- Mama

- Sleep

- Teenagers

- Disenchanted

- Famous Last Words

- The End.

B-Stage

- Cuplikan “An Offering”

- I’m Not Okay (I Promise)

- Our Lady of Sorrows

- The Ghost of You

- Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

- Give ‘Em Hell, Kid

- Planetary (GO!)

- Heaven Help Us

- Bury Me in Black

- Vampires Will Never Hurt You

- Helena