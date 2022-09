Ini 7 Serial Netflix Terbaru September 2022, dari Kriminal hingga Romantika

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bersantai dan menonton film bisa jadi salah satu self reward setelah bekerja seharian. Apalagi, bukan bulan September ini Netflix merilis beberapa serial terbarunya.

Berikut daftar film terbaru di Netflix yang baru saja tayang per September 2022 ini.

The Lorenskog Disappearance

Serial ini bergenre kriminal yang harus aja rilis pada 14 September lalu. Ini merupakan serial yang diadaptasi dari kisah nyata. Bisa jadi list tontonan saat bersantai nih!

Menceritakan tentang seorang polisi Norwegia yang kehilangan istrinya yang merupakan seorang yang kaya raya, secara tiba-tiba. Polisi itu kemudian harus berhadapan dengan media atas kejadian tersebut. Belum lagi, dia juga harus berhadapan dengan informan-informan yang tidak bertanggung jawab.

Heartbreak High

Pada hari yang sama, rilis juga serial Netflix lain berjudul Heartbreak High. Serial ini menceritakan tentang rahasia murid-murid di suatu sekolah yang tiba-tiba diungkap melalui mural yang muncul tiba-tiba. Ini kemudian menimbulkan kegilaan siswa yang membuat jalan cerita semakin menarik.

Broad Peak

Pada tanggal 14 September juga, serial Broad Peak rilis. Ini menceritakan tentang seseorang yang mendaki Gunung Broad Peak. Dia adalah Maciej Berbeka, yang memilih meninggalkan perusahaan tempatnya bekerja selama 25 tahun untuk memulai apa yang menurutnya harus dimulai.

The Brave Ones

Tanggal 16 September lalu, rilis serial Netflix bertajuk The Braves One. Ini merupakan serial drama fantasi Netflix yang bisa menguras emosi penonton.

Ceritanya, seorang Dewi tiba-tiba mengalami reinkarnasi menjadi seorang perempuan muda. Dengan kekuatan yang dimilikinya itu, dia kemudian membalaskan dendam pada orang yang telah membuat adiknya meregang nyawa. Dia juga berusaha keras untuk melindungi keluarganya dari serangan yang bisa menghancurkan keluaganya tersebut.

Love is Blind: After The Altar Season 2

Di tanggal yang sama, Netflix juga merilis reality show terpopulernya, Love is Blind: After The Altar Season 2. Drama ini mengisahkan tentang lika-liku perjalanan cinta yang romantis namun penuh konflik yang tidak terduga .

Fate: The Winx Saga Season 2

Sama dengan Love is Blind: After The Altar Season 2, drama ini juga tayang di tanggal yang sama dan dengan seri ke dua. Bedanya, drama ini merupakan drama fantasi remaja.

Menceritakan kehidupan magis di sekolah sihir Alfea. Namun, kehidupan magis ini berada di dunia masa kini.

Menarik bukan?

Santo

Masih di tanggal 16 September, Netflix merilis seral thriller kriminal bertajuk Santo. Ini mengisahkan tentang dua orang polisi yang berhadapan dengan bandar narkoba dari negara yang berbeda. Namun, berbeda dengan proses penangkapan tersangka yang umumnya berbekal wajah, dua polisi ini justru kesulitan karena yang mereka cari belum pernah menampakkan wajahnya.

