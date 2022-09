Intip Bisnis dan Sumber Kekayaan Reza Arap, Salah Satunya Bareng Anak Jokowi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Reza Arap akhir-akhir ini menjadi perbincangan di media sosial, karena banyak publik yang menyoroti soal kehidupan pribadinya.

Sebagai juri dalam salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia, bisa dikatakan bahwa Reza Arap adalah sosok yang multitalenta. Terbukti, selain menjadi content creator, kepiawaian Reza Arap dalam membuat musik juga tak perlu diragukan lagi, bahkan karyanya tak jarang meledak di pasaran.

Dengan popularitas dan karya yang seakan tak pernah habis, bisnis dan sumber kekayaan Reza Arap tentu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Lantas, apa saja bisnis yang sempat dijalankan dan menjadi sumber kekayaan bagi Reza Arap? Dirangkum dari berbagai sumber. Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Baca Juga : Reza Arap Kapok Buka Saweran saat Live Streaming setelah Terlibat Kasus Doni Salmanan

Daftar Bisnis yang Jadi Sumber Kekayaan Reza Arap

1. Youtube

YouTube menjadi titik awal perjalanan profesi Reza Arap. Sejak kecil, Reza Arap sangat menggilai dunia game, hingga akhirnya Reza membangun gaming channel yang dimulai pada 2011. Sayangnya, pada September 2018 content creator Reza Oktovian atau dikenal dengan Reza Arap menggemparkan warganet karena keputusannya menutup kanal YouTubenya, Rapyourbae.

Tapi, kini, dia kembali ke YouTube dengan saluran Youtube bernama “yb”. Saat ini, Reza memiliki 2,19 juta subscriber dan lebih dari 280 juta viewers. Berdasarkan data dari Social Blade, jika dikonversikan maka pendapatan YouTube Reza Arap mencapai US$13.500 atau setara lebih dari Rp202 juta per tahun.

2. Yuba Tea

Melansir dari Bisnis, September 2021 menjadi pertama kalinya Reza Arap beserta sang istri, Wendy Walters mulai merintis dunia bisnis dengan membuka usaha teh kekinian bernama Yuba Tea. Menggandeng Nikmat Group, Reza Arap dan Wendy Walters membuka outlet pertama Yuba Tea di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bahkan, melansir dari Instagram resmi Yuba Tea, akibat tingginya permintaan soal gerai minuman ini, membuat Yuba Tea membuka peluang franchise, guna mengakselerasi pengembangan bisnis secara cepat di banyak wilayah Indonesia.

Baca Juga : Penyebab Reza Arap Kembalikan Uang Doni Salmanan Rp950 Juta, Bukan Rp1 Miliar

3. Bisnis Clothing YB Lab

Bisnis Reza Arap yang kedua adalah Yourbae (YB)Lab yang berada di bidang clothing. Reza menciptakan brand pakaian yang sama persis dengan seleranya. Yourbae Lab berisi berbagai macam pakaian mulai dari short sleeves, short, hoodie, dan kaos kaki.

Desain yang brand ini gunakan pun cukup unik, beberapa gambar dengan warna mencolok dan tulisan YB sebagai citra produk. Bahkan, sekarang Reza Arap pun mulai merambah ke bisnis likuid vape.

4. Co-Owner Gushcloud

Pada 2019 lalu, Reza Arap kembali mengejutkan publik setelah dirinya resmi dikontrak oleh menjadi Co-Owner dan artis pertama dari Gushcloud tersebut. Diketahui Gushcloud merupakan anak perusahaan dari salah satu agensi terbesar asal Korea Selatan, yang menaungi Big Bang hingga Black Pink, YG Entertainment. Melalui akun Twitter-nya, Reza menjelaskan kerja sama ini di bidang investasi.

Baca Juga : Reza Arap Kembalikan Rp950 Juta Uang Sumbangan Doni Salmanan

5. Pendiri Weird Genius

Tak hanya bisnis dan YouTube, Reza juga merambah dunia musik. Pada tahun 2016, dia membuat grup musik yang bekerja sama dengan YouTuber Eka Gustiwana dan Gerald Liu. Adapun, tugas Reza bisa dibilang sangat vital, yakni memilih beberapa lagu yang diberikan oleh Eka dan Gerald untuk dirilis dan meriset tentang tren musik yang sedang digandrungi untuk selanjutnya bisa dilakukan produksi lagu.

Terbukti, berkat kecematannya dalam melihat peluang, pada tahun 2020, lagunya “Lathi” menjadi hit besar dan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Total tayangannya mencapai 73 juta kali dan 100 juta kali streaming hanya dalam waktu 3 bulan sejak tanggal perilisannya. Terkait, perkiraan penghasilan, menurut Social Blade akun Youtube Weird Genius bisa menghasilkan pendapatan sampaip Rp13 juta hingga Rp209 juta per bulan dan Rp2 miliar per tahun. Tak heran jika penghasilan Reza Arap dari Weird Genius juga menjadi salah satu sumber kekayaannya.

6. Co-Owner Tim Esports WAW

Sejak bermain DOTA pada 2003, Reza sudah meraih banyak prestasi gemilang. Melansir dari E-Sports Indonesia, setelah pensiun sebagai professional gamer, pada tahun 2018 Reza Arap kembali ke dunia eSports, namun sebagai Co-Owner dari tim eSports dan manajemen We Against The World (WAW). Saat ini, ada tujuh divisi game di tim ini, yakni, Fortnite, Arena of Valor, Mobile Legends, PlayerUnknown's Battlegrounds, DOTA 2 dan Point Blank.

7. Bisnis Bar dan Beach Club

Melansir dari Bisnis, Reza Arap juga diketahui memiliki bisnis bar dan game cafe bersama dengan istrinya. Dalm mendirikan bisnisnya ini, dia pun bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pengarep. Dirinya pun diketahui memiliki bisnis club berupa Beach Club yang berada di kawasan Canggu Bali dan Surabaya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Reza Arap selebgram kekayaan