Trailer Loki Season 2 Bocor Usai Direkam Diam-Diam oleh Penggemar

Bisnis.com, JAKARTA – Penggemar Marvel Cinematic Universe dibuat geger usai trailer film Loki Season 2 beredar luas di sosial media. Rupanya, trailer tersebut direkam oleh salah seorang penggemar yang turut menyaksikan perilisan trailer perdana Loki dalam D23 Expo yang digelar pada 9 – 11 September 2022 lalu.

Untuk diketahui, D23 Expo merupakan acara yang digelar secara eksklusif bagi para fans resmi Disney yang tergabung di dalam D23. Hanya member Gold yang nantinya akan mendapatkan publikasi eksklusif dalam beberapa acara. Salah satunya, fans event perilisan Trailer Loki yang pada awal bulan lalu diselenggarakan di Anaheim Convention Center.

Marvel sudah memberikan bocoran bahwa serial Loki akan berlanjut ke season 2, kejelasan mengenai tanggal perilisan trailer yang bocor ini belum secara resmi diketahui. Mengacu pada tanggal perilisan marvel, diduga kuat Loki masih akan tayang pada tahun depan.

Semenjak kedatangan Disney Plus, MCU tampak kian kompleks menghadirkan berbagai tontonan yang saling terhubung satu sama lain. Disinyalir, serial Loki Season 2 kali ini merupakan serial kunci dari series dan film yang akan dikeluarkan MCU pada tahun-tahun yang akan mendatang.

Meskipun trailer yang bocor hanyalah sebuah rekaman video amatir penggemar. Banyak penggemar lain yang sangat antusias menyambut. Loki Season 2 ini akan memiliki beragam kejutan, salah satunya kehadiran Morbius dan Kang Jonathan Majors yang rasanya akan memiliki peran besar di musim kedua ini.

Kedatangan Kang memang telah ditunggu-tunggu sebelumnya sejak musim pertama Loki ramai dipasaran. Disamping itu, Marvel juga memberikan kejutan kecil dengan menyulap Sylvie dengan tampilan dan gaya rambut yang berbeda di season 2 Loki yang akan datang.

Trailernya bocor sebelum waktunya, rasanya hal tersebut tidak berdampak banyak pada proses perilisan film MCU dan jalan cerita Loki yang akan datang. Justru, banyak publik yang tampak antusias dan semakin tak sabar menanti serial Loki Season 2 rilis, lantaran pengerjaan trailer Loki yang dinilai sangat apik.

Marvel banyak menghadirkan unsur-unsur yang baru salah satunya seperti TVA yang hadir dengan kian rumit seusai kematian He Who Remains setelah dibunuh oleh Sylvie di season pertama.

Kematian He Who the Remains jelas jadi faktor kunci kekisruhan TVA yang hadir di Loki season 2 hingga menyebabkan seluruh timeline universe kacau dan hancur.

