Sinopsis Film The Marvels yang Hadirkan Superhero Baru, Tayang 2023

Bisnis.com, SOLO - Marvel akhirnya mengungkapkan jalan cerita dari film The Marvels yang masuk dalam MCU Phase 5.

Film ini akan menampilkan berbagai superhero baru dari dunia MCU. Meskipun jalan ceritanya akan berfokus pada Captain Marvel dan Ms Marvel.

Sebelumnya, The Marvels diumumkan kemunduran jadwalnya hingga Juli 2023 mendatang. Marvel memilih untuk lebih dulu menayangkan sekuel dari Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Sinopsis The Marvels akhirnya terungkap setelah teaser film ini diputar di D23 Expo pada beberapa hari yang lalu.

Dari teasernya, The Marvels mengambil latar waktu langsung setelah adegan post credits dari serial Ms. Marvel.

Terlihat Monica Rambeau dengan baju astronot sedang berada di Saber Space Station bersama Nick Fury. Namun tiba-tiba Monica berubah menjadi Kamala Khan atau Ms Marvel.

Perubahan itu sebelumnya telah dibocorkan dalam post credits serial Ms. Marvel di Disney+. Saat itu, Carol Danvers atau Captain Marvel tiba-tiba berubah posisi dengan Kamala Khan.

Ternyata Carol, Kamala, dan Monica akan selalu bertukar tempat setiap kali mereka menggunakan kekuatan.

Film ini nantinya akan fokus pada kisah ketiga superhero ini untuk menyelesaikan masalah dan mencari tahu sebab mengapa mereka bertukar posisi.

