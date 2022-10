Konsumsi 6 Makanan Ini untuk Cegah Pilek di Musim Hujan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki musim penghujan, Jakarta yang semula terik kini seringkali dilanda hujan deras pada sore hingga malam hari. Meskipun demikian, aktivitas sehari-hari tidak boleh ditinggalkan.

Namun, ada beberapa penyakit yang mengintai kala musim penghujan tiba. Salah satunya adalah pilek dan batuk. Untuk mempersiapkan diri menghadapi hal ini, berikut daftar makanan yang bisa mencegah pilek berdasarkan beberapa sumber!

1.Teh Jahe

Mengonsumsi teh jahe pada saat musim hujan adalah salah satu langkah untuk mencegah datangnya pilek. Caranya dengan memarut setengah jahe dan mencampurkannya pada air hangat yang telah ditambahkan sesendok madu.

Khasiat madu sebagai pemanis alami yang benar lemak, kolesterol dan natrium akan berpadu dengan khasiat jahe.

2. Telur

Telur merupakan sumber protein yang baik. Hal ini juga bisa membantu tubuh meningkatkan kekebalan tubuh sehingga bisa mencegah pilek dan batuk sekalipun pada musim penghujan.

Selain itu, telur juga merupakan sumber vitamin D dari makanan. Vitamin ini penting untuk mencegah infeksi.

3, Kacang-kacangan

Meskipun diidentikkan dengan jerawat, kacang-kacangan seperti kacang almond, plum ataupun kurma juga merupakan sumber energi dan antioksidan yang tinggi. Sehingga bisa meningkatkan kekebalan hubungan melawan pilek.

4. Buah berwarna cerah

Selain teh jahe, meminum minuman hangat yang kaya akan vitamin C juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan pilek, salah satunya minuman jeruk hangat.

Vitamin C akan membantu meningkatkan fungsi sistem imun dalam tubuh. Buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, kini, mangga, melon.

Sedangkan untuk menjaga daya tahan tubuh, sebaiknya mengonsumsi minuman hangat dan vitamin C. Mengkonsumsi vitamin C secara rutin akan memastikan kebutuhan vitamin C dalam tubuh terpenuhi, yang pada akhirnya akan membantu anda meningkatkan fungsi sistem imun dalam tubuh.

5. Sayuran berdaun hijau tua

Sama seperti jeruk, sayuran berdaun hijau tua juga mengandung vitamin C yang mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Jenis sayuran berdaun hijau tua seperti bayam, paprika, brokoli, kacang polong serta lobak.

6. Makanan mengandung probiotik

Penting juga untuk memelihara kesehatan pencernaan pada saat musim hujan. Makanan yang disarankan untuk ini adalah yang mengandung probiotik.

Makanan yang mengandung probiotik seperti tahu, tempe, asinan kubis, kimchi dan yogurt agar terhindar dari infeksi seperti flu dan diare.

7. Sarapan dengan oat

Biji-bijian seperti oat yang kaya akan serat yang larut dalam air. Serat ini disebut beta-glukan yang bisa membuat cepat kenyang, tetapi juga bisa meningkatkan jumlah dan fungsi sel imun pelindung. Hal ini disebut efek modulator imun.

