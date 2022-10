Jangan Asal Digunakan! Ini Arti Kode 03031 yang Viral di TikTok

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Kode angka 03031 menjadi viral di media sosial TikTok karena banyak digunakan oleh netizen.

Meskipun ramai digunakan, menggunakan 03031 tak boleh sembarangan dibuat. Hal ini karena kode 03031 memiliki arti vulgar.

Diketahui, kode tersebut dibuat dari kombinasi angka yang diambil dari keyboard di HP. Ketikan kombinasi angka tersebut kemudian dicocokkan dengan huruf di bawahnya.

Sehingga apabila diartikan, akan muncul kalimat yang memiliki arti vulgar yang diambil dari bahasa Medan. Dalam penggunaannya sendiri, kode tersebut juga merujuk pada kegiataan suami istri.



Sebagai netizen yang bijaksana, alangkah baiknya tak sembarangan mencari dan membuat konten mengenai kode 03031.

Kode lain di TikTok

Selain itu, banyak kode angka lain yang kerap dipakai netizen di media sosial. Beberapa di antaranya yakni:

43 - I Love You

1432 - I Love You Too

530 - I Miss You

07734 - Hello

607 - Happy Birthday

