Tren Mask Fishing yang Viral di TikTok, Apa Artinya?

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak henti-hentinya, platform media sosial TikTok dalam mempopulerkan tren video. Perputaran tren ini relatif cepat, dari satu satu tren ke tren lain. Kini tren yang tengah mengudara adalah tren mask fishing.

Tren ini memperlihatkan seseorang yang tengah memakai masker, lalu kemudian membuka masker tersebut. Tidak lupa capitol dalam video, "Am i mask fishing?" Atau " Ini termasuk mask fishing gak sih?".

Sudah banyak akun yang ikut meramaikan tren ini, bahkan salah satu akun mendapatkan 5,1 juta penonton dalam video mask fishing tersebut.

Lantas apa arti mask fishing?

Dalam bahas Inggris, mask fishing berarti memancing topeng. Namun, dalam bahasa gaul atau bahasa tren, mask fishing diartikan sebagai seseorang yang nampak lebih cantik ataupun tampan ketika memakai masker, dibandingkan tanpa masker.

Urbandictionary menyebut, arti mask fishing juga merupakan keadaan seseorang yang dianggap lebih menarik saat memakai masker.

Beberapa waktu yang lalu, pada saat Presiden Joko Widodo memperbolehkan melepas masker ketika berada di ruangan terbuka, ada beberapa warganet yang merasa dirinya sudah terlalu nyaman tampil dengan masker.

Mengutip New York Times, selain melindungi dari virus Covid-19 masker juga dapat menutupi kondisi wajah yang ingin ditutupi oleh remaja, seperti jerawat, kawat gigi, bekas jerawat ataupun pertumbuhan rambut di wajah.

Bahkan, tren mask fishing ini juga dulu pernah didahului dengan tren 'my mask is my make up', namun tidak seramai tren mask fishing.

Selain itu, istilah catfishing juga pernah lebih dulu daripada tren ini, namun istilah ini mengudara di platform Instagram. Istilah ini berkaitan erat dengan penipuan dan pemalsuan identitas.

Istilah catfishing, diartikan oleh New York Times sebagai bahasa gaul untuk salah mengartikan identitas seseorang secara online.

