Tips Fun Bike yang Aman dan Menyenangkan

Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan survei dari The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada saat pandemi Covid-19 terjadi peningkatan hampir 1000% pengguna sepeda di salah satu titik pantauan di Jakarta.

Pada masa pandemi, bersepeda dijadikan alternatif oleh masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga meminimalisir penularan Covid-19 alih-alih menggunakan kendaraan umum.

Manfaat bersepeda pasca meredanya pandemi Covid-19 khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh masih relevan. Salah satu jenis kegiatan bersepeda yang sering digelar yakni fun bike.

Fun Bike adalah kegiatan olahraga yang menyenangkan dan menarik bagi banyak orang.

Dilakukan bersama-sama, fun bike memang bisa sangat menyenangkan dan tidak terasa lelah dan waktu yang Anda tempuh.

Tapi, fun bike juga harus ada aturannya, agar Anda bisa tetap aman dan nyaman melakukannya.

Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group mengatakan bersepeda merupakan kegiatan positif yang dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh serta menambah keakraban antara keluarga,kerabat dan teman.

"Blaster sebagai salah satu mitra Indomaret sangat mendukung acara Fun Bike Indomaret 2022. Melalui kegiatan ini kami memberikan edukasi mengenai bagaimana bersepeda dengan nyaman. Nyaman dalam arti aman dan menyenangkan,” ujarnya.

Berikut tips-tips nyaman dan aman saat fun bike bersama sahabat Anda dilansir dari berbagai sumber:

1. Ketahui Batas Anda

Denominator umum di hampir setiap cedera adalah kehilangan kendali atas sepeda. Kebanyakan orang terluka saat berkendara dengan kecepatan tinggi atau di medan yang berada di luar kemampuan dan pengalaman mereka.

2. Peralatan Keselamatan adalah Kunci

Memiliki peralatan keselamatan yang tepat adalah kunci untuk menghindari atau meminimalkan cedera akibat kecelakaan, apa pun jenis sepeda yang Anda gunakan. Minimal, setiap orang harus mengendarai helm setiap saat di semua jenis sepeda.

3. Periksa sepeda Anda sebelum berkendara.

Selalu memeriksa tekanan ban, memastikan rem berfungsi dengan baik, roda gigi berfungsi dengan benar, dan ketinggian tempat duduk sesuai.

4. Pelan-pelan atau jangan berkendara saat hujan.

Hujan adalah kondisi terbesar yang dapat mempengaruhi perjalanan Anda karena mempengaruhi jarak pengereman. Itu berlaku untuk semua sepeda, tetapi dengan sepeda jalan raya bisa lebih berbahaya karena rem pelek pada sebagian besar sepeda jalan menjadi kurang efektif dalam kondisi basah.

5. Berkendara dengan teman

Terutama saat bersepeda gunung. Jika Anda berkendara dengan seorang teman, Anda mendapat bantuan jika terjadi kesalahan.

6. Tahu tujuan dan rute

Jangan sembarangan memilih jalur. Sangat mudah tersesat atau berakhir di jalur yang lebih menantang dari yang Anda harapkan.

7. Pakai helm

Helm tidak dapat dijamin 100 persen untuk menyelamatkan hidup Anda, tetapi itu selalu akan memberi Anda peluang yang lebih baik daripada pergi tanpa kepala. Anda juga dapat melihat ke dalam airbag untuk sepeda Anda.

8. Terlihat

Berpakaianlah seperti burung merak yang berpendar—pakailah warna-warna cerah dan pakaian yang memantulkan cahaya, terutama di pagi hari, larut malam, atau pada hari berawan.

9. Lindungi diri Anda dari sinar matahari

Kenakan tabir surya, terutama di bagian belakang leher Anda. Kenakan baju lengan panjang dengan bahan breathable. Memakai kaca mata hitam.

10. Tahu ramalan cuaca

Kenakan perlengkapan tahan air sesuai kebutuhan. Anda bahkan dapat membawa ransel kecil untuk menampung lapisan ekstra yang ringan dan barang-barang penting lainnya untuk setiap perjalanan.

11. Pasang kaca spion pada setang atau helm Anda

Anda masih harus belajar untuk melihat ke belakang tanpa berbelok, tetapi cermin akan membantu Anda melihat apa yang ada di belakang Anda setiap saat.

12. Waspada

Jangan pernah berkendara dengan headphone atau earpiece. Anda perlu mendengar semua yang Anda bisa.

13. Bawalah air minum

Bawalah air minum untuk perjalanan yang lebih lama. Ini sangat penting jika Anda bersepeda gunung.

Sementara itu, Fun Bike Indomaret telah diselenggarakan sejak tahun 2013, namun terhenti sesaat karena pandemi Covid-19 selama dua tahun.

Pada tahun 2022, salah satu acara bersepeda yang cukup diminati masyarakat Indonesia ini kembali diselenggarakan di tiga kota besar yaitu Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta.

Penyelenggaraan di Yogyakarta dan Surabaya diikuti oleh lebih dari 7000 peserta. Jakarta yang merupakan kota penyelenggaraan terakhir untuk tahun ini menargetkan sebanyak 6000 peserta. jelasdi sela-sela acara Fun Bike Indomaret 2022, di kawasan PIK, Jakarta.

