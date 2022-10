Cerita Raffi Ahmad Ditolak Bikin Visa Amerika Gara-gara Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Artis dan presenter terkenal tanah air Raffi Ahmad punya cerita tersendiri soal pengajuan visa Amerika Serikat.

Dia mengaku sempat ditolak pengajuan visanya ketika ingin liburan ke negeri paman Sam tersebut.

Di kanal youtube Vindes, Raffi bercerita pertama kali dia pergi ke AS saat memenangkan Panasonic Awards pada 2010 sebagai pembawa acara musik variety terbaik.

Hadiahnya adalah terbang ke Amerika Serikat bersama sahabatnya mendiang Olga Syahputra.

Saat pengajuan visa, Raffi menceritakan Olga menggunakan kepopulerannya saat wawancara di kantor kedutaan besar AS.

"I'm very very famous, google my name. Gitu kata Olga dulu ke petugasnya, dan hasilnya dia langsung dapat cap lolos visa," cerita Raffi pada Vincent dan Desta.

Diapun mengikuti cara Olga, dan berhasil mendapatkan visa juga.

Namun untuk kali kedua dia ingin terbang ke AS bersama istrinya Nagita Slavina dan timnya, dia justru gagal mendapatkannya ketika menggunakan cara yang sama.

Menurut Raffi, ketika petugas menggoogling namanya, yang muncul adalah kasus narkoba yang pernah dialaminya. Raffi memang pernah ditangkap karena kasus penggunaan narkoba. Selain itu, sebelum pengajuan visa itupun, dia mengatakan sempat diprank Atta Halilintar dengan konten ditangkap karena narkoba. Konten tersebut juga banyak diberitakan media-media.

Sehingga petugaspun tidak memberikan visa tersebut dan dia batal terbang ke AS.

Namun, karena tuntutan pekerjaan dimana dia dikontrak menjadi salah satu orang yang membawakan koleksi Erigo d New York tahun ini, Raffi akhirnya bisa kembali menginjakkan kakinya di Amerika.

Tapi, dia juga harus membawa surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan bahwa kasusnya sudah selesai dan dia tidak lagi terlibat dalam penggunaan narkoba.

"Akhirnya harus bawa surat dari BNN baru bisa ke Amerika kemarin bareng Erigo," jelasnya.

