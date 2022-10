Bangga, Raissa Anggiani Masuk Billboard New York Times Square Berkat Spotify Equal

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Raissa Anggiani berhasil membuktikan kesuksesannya dalam bermusik, potret dirinya terpampang jelas di billboard New York Times Square, Amerika Serikat.

Raissa berhasil terpilih dalam campaign global dari Spotify 'Equal' bulan Oktober 2022. Melalui postingan di Instagramnya, Raisa mengungkapkan kebahagiaannya bisa ikut terlibat dalam event ini.

Penyanyi yang dikenal dengan sapaan 'Rai' ini mengaku masih berada di tahap awal bermusik dibandingkan dengan para seniman lainnya.

Pelantun lagu 'Kau Rumahku' ini juga bangga mendapat kesempatan meraih campaign 'Spotify Equal' yang digelar sebagai bentuk dukungan untuk kesetaraan gender.

"NYC Times square Billboard, jauh dari sini, tapi senangku luar biasa. melihat aku yang masih awal sekali menjajaki dunia musik dan mendapat kesempatan berada di sini bersama perempuan-perempuan hebat," tulis Raissa, dikutip dari akun Instagram miliknya pada Senin (24/10/2022).

"Terima kasih banyak spotify, sudah memberi wadah untuk lagu yang awalnya kurayakan sendiri, jadi turun didengar banyak sekali telinga," Lanjutnya.

Tak hanya itu, dia juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh fans dan pihak yang telah terlibat dalam membesarkan namanya di dunia musik.

"Terima kasih yang tercinta Raisaku official, Alfarecord, Romi sulastyo, Rifandi Rusli, Ade Alfian dan tim yang selalu mendukung aku untuk melaju sampai sekarang," sebut Raissa.

Adapun karya-karya Raissa Anggiani adalah:

1. Kau Rumahku

2. Lagi-lagi

3. Aku Kamu Yang Lain

4. Satu Tuju

5. Losing Us

6. If U Cold See Me Cryin In My Room

Selain itu, Raissa juga sering membawakan lagu cover yang banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Lagu cover yang ramai ini seperti Karena Kamu Cuma satu, Heather, Lantas, dan lainnya.

Lirik lagu terbaru Raissa 'Kau Rumahku'

Bagaikan sungai yang tak punya malu

Mengalir meskipun terancam surut

Lalu (hmmm)

kakimu melangkah ke rumahku

Setengah melirik, mencoba rayu



Apa yang kau inginkan

Dari senyumku, ya tuan?

Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku

Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati

Yang hampir mati

Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita



Jangan biarkan ku pulang

Ke rumah yang bukan engkau



Bicarakan tentang seisi dunia

Perlahan mendekat, bisikkan cinta

Membuatku terlena

Ke dalam pesona sukma yang begitu indah



Apa yang kau inginkan

Dari senyumku, ya tuan?

Ohh



Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku



Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati

Yang hampir mati

Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita

Jangan biarkan ku pulang

Ke rumah yang bukan engkau



Jika mampu ku menjelajahi langit

Kan ku petik pelangi tuk warnai harimu

Jangan khawatir, masih ada aku

Jangan khawatir, masih ada aku



Gemas sekali kau lukiskan bintang untukku



Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati

Yang hampir mati

Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita



Kan aku persilahkan kau menetap di sini.

