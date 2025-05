Berapa Kekayaan Selena Gomez Saat Ini Kala Salah Satu Bisnisnya Tengah Merosot

Bisnis.com, JAKARTA - Diperkirakan punya kekayaan miliaran dolar, penyanyi, aktris, dan pebisnis Selena Gomez dilaporkan tak bisa membayar karyawannya di Wondermind, perusahaan rintisan kesehatan mental miliknya. Lantas berapa kekayaan Selena Gomez sebenarnya?

Sepekan belakangan Forbes menerbitkan laporan tentang masalah keuangan di Wondermind, yang didirikan oleh Selena Gomez, yang gagal membayar karyawan, pekerja lepas, dan vendornya dalam beberapa minggu terakhir.

Kemudian, seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut mengonfirmasi bahwa sembilan karyawan diberhentikan dan diberi pesangon selama dua minggu, sehingga hanya tersisa empat orang.

Laporan Forbes mengungkapkan bahwa perusahaan rintisan tersebut, yang didirikan Selena Gomez pada 2021 bersama ibunya, Mandy Teefey, dan pengusaha buletin Daniella Pierson, berutang puluhan ribu dolar AS yang belum dibayar, meskipun menurut perusahaan utangnya telah dilunasi.

Dalam rekaman percakapan yang dibagikan kepada Forbes, Teefey, yang juga CEO Wondermind, memberi tahu karyawan bahwa dia telah mengambil pinjaman dengan jaminan rumahnya sendiri untuk mempertahankan perusahaan rintisan yang sedang kesulitan itu agar tetap bertahan.

Kabar tentang masalah di Wondermind memicu perdebatan sengit di dunia maya, tentang berapa sebenarnya kekayaan Selena Gomez, jika perusahaan rintisan yang didirikannya tidak dapat membayar karyawan atau tagihannya?

Pada September 2024, Bloomberg melaporkan kekayaan bersih Selena Gomez mencapai sebesar US$1,3 miliar berkat lini kosmetiknya, Rare Beauty, yang didirikan pada 2019 dan diluncurkan pada 2020.

Sejak saat itu, sejumlah media juga menyebut Gomez yang berusia 32 tahun itu sebagai miliarder.

Sementara itu, berdasarkan laporan Forbes, Selena Gomez memang memiliki kekayaan berlimpah, tetapi diperkirakan "hanya" memiliki kekayaan sekitar US$700 juta atau sekitar Rp11,5 triliun.

Meski bukan miliarder, angka ini masih menempatkan mantan Bintang Disney itu di antara pengusaha wanita terkaya di AS, dan salah satu selebritas terkaya. Namun, perincian kekayaannya mungkin bisa menjelaskan mengapa dia terlihat kesulitan mengelola Wondermind.

Aset di Rare Beauty

Aset terbesar Selena Gomez menurut Forbes adalah sekitar 51% saham di Rare Beauty. Investor lain yang diketahui di Rare Beauty hanyalah firma ekuitas swasta New Theory Ventures, yang didirikan oleh Nikki Eslami, dan CEO Rare Beauty, Scott Friedman.

Sebagai CEO perusahaan tersebut sejak didirikan, Friedman sebelumnya memimpin NYX Cosmetics milik sesama wanita sukses Toni Ko hingga 2017, saat dia membantu Selena Gomez menjualnya ke L'Oréal seharga US$500 juta.

Pengajuan pada 2021 ke kota Southaven, Mississippi, mencantumkan perusahaan induk Gomez, Eslami dan Friedman sebagai mitra di Rare Beauty LLC. Pengajuan tersebut juga mencantumkan nama Julius Salerno, salah seorang pendiri perusahaan ekstensi rambut milik Eslami sebelumnya, Bellami, meskipun tidak jelas apakah dia memiliki saham atau tidak.

Perusahaan kosmetik tersebut menjual produknya secara eksklusif di Sephora dan melalui situs web Rare Beauty. Perusahaan ini menjadi populer sebagian besar karena popularitas perona pipi cairnya.

Dalam laporan keuangan negara bagian California, Rare Beauty melaporkan pendapatan sebesar US$367 juta pada 2023, tahun terakhir informasi tersebut tersedia.

Secara keseluruhan, Forbes menilai perusahaan tersebut sekitar US$1,3 miliar berdasarkan umpan balik dari analis industri kecantikan, namun valuasinya mungkin mulai menurun.

Di luar Rare Beauty, Selena Gomez telah meraup sekitar US$90 juta dalam pendapatan kotor selama bertahun-tahun dari acara TV, musik, dukungan merek, dan turnya.

Pendapatan itu termasuk US$30 juta yang dilaporkan dia peroleh dari kolaborasinya dengan Puma pada 2017 dan sekitar US$24 juta untuk penghasilannya dari serial komedi Hulu yang memenangkan Emmy, "Only Murders in the Building," yang dia produseri dan bintangi, bersama Steve Martin dan Martin Short.

Dia juga memiliki peran penting dalam film nominasi Oscar "Emilia Pérez," yang membuatnya dinominasikan untuk Golden Globe untuk aktris pendukung terbaik dalam film. Dia juga menjadi produser eksekutif serial Netflix kontroversial yang sukses, "13 Reasons Why."

Pada 2020, Selena Gomez membayar hampir US$5 juta untuk rumahnya di Encino, tempat dia membuat tiga musim pertama acara memasaknya, "Selena + Chef." Baru-baru ini, dia juga membeli properti Beverly Hills senilai US$35 juta dengan tunangan dan produser musik Benny Blanco.

Gomez, yang kini berusia 32 tahun, memulai kariernya pada usia 10 tahun ketika dia berperan sebagai Gianna dalam serial "Barney and Friends" dari 2002 hingga 2004.

Kesuksesannya semakin besar tiga tahun kemudian, pada 2007, ketika dia mendapatkan peran utama sebagai Alex Russo dalam "Wizards of Waverly Place" di Disney Channel.

Seperti banyak mantan bintang Disney lainnya, Gomez kemudian beralih ke dunia musik. Dia merilis album pertamanya pada 2008 dan telah merilis enam album lagi sejak saat itu.

Album terbarunya adalah kolaborasi dengan Blanco, yang dirilis pada Maret lalu. Meski begitu, Selena Gomez, yang tidak menggelar tur musik sejak 2016, belum meraup uang sebanyak artis kaya lainnya, seperti Taylor Swift dan Beyoncé, yang telah mengantongi ratusan juta dolar selama bertahun-tahun, khususnya dari tur konser.

Di samping itu, dari sisi bisnis tidak ada keterangan yang jelas tentang berapa banyak uang yang telah diinvestasikan Gomez ke Wondermind selama bertahun-tahun.

Sementara itu, Gomez, yang menurut beberapa karyawan hampir tidak terlibat dengan perusahaan rintisan kesehatan mental tersebut, dan tetap menjalankan jadwalnya sendiri yang padat.

Dia melakukan syuting musim kelima "Only Murders in the Building" di New York City dan berfokus pada Rare Beauty. Pada 2 Mei 2025, Gomez, yang memiliki 420 juta pengikut Instagram, mengunggah bahwa dia mengejutkan para hadirin setelah muncul di Rare Beauty's Mental Health Summit yang diadakan di Los Angeles.

Meskipun dia masih sangat terlibat dalam perusahaan tata rias tersebut, para pakar industri memperkirakan kesuksesannya akan melampaui kekuatan Selena Gomez sebagai selebritas.