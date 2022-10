Ini 5 Urutan Film Pirates of the Caribbean yang Sesuai Alurnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Urutan film Pirates of the Caribbean bukanlah hal yang sulit untuk kamu ikuti. Namun, jika kamu ingin menonton ulang atau baru ingin menonton tentunya akan kebingungan. Alasan untuk menonton film ini sendiri juga dikarenakan aksi dan komedi dari Kapten Jack Sparrow.

Film ini menceritakan kisah yang penuh aksi dan petualangan di zaman bajak laut jahat yang menguasai Laut karibia. Film ini terinspirasi oleh wahana di Disneyland yang diadaptasi dari film Treasure Land yang dirilis pada tahun 1950. Ternyata film tersebut juga mengadaptasi karya Robert Louis Stevenson yang ditulis pada tahun 1883.

Berikut ini urutan film pirates of the Caribbean yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. The Curse of the Black Pearl (2003)

Seri ini diawali dengan the curse of the black pearl. Film ini digarap oleh Gore Verbinski, cerita di film ini berlangsung pada pertengahan abad ke 18, Ketika Jack Sparrow ditangkap setelah mendarat di Pelabuhan Port Royal. Jack menjadi terlibat aksi penyelamatan Elizabeth dan perebutan emas Aztec yang penuh dengan misteri.

Asal usul Jack Sparrow mulai terungkap sepanjang film. The Curse of the Black Pearl juga sukses dan berhasil meraup keuntungan 654 juta dollar yang menjadikannya film ini sebagai film dengan pendapatan terbesar ke 22 di Amerika Serikat.

2. Dead Man’s Chest (2006)

Film ini juga dibintangi oleh Johnny Depp, Orlando Bloom dan Knightley. Cerita film ini bergerak maju ke aksi perebutan Kompas milik Jack Sparrow dan peti mati yang berisi jantung Davy Jones seorang kapten The Flying Dutchman.

Karena rencana Jack dan Will, Davy Jones pun marah dan mengeluarkan Kraken yaitu monster laut peliharaannya untuk menghancurkan siapa pun yang menghalanginya. Seri kedua dari Pirates of The Caribbean ini sangat disambut baik oleh masyarakat. Bahkan film ini juga menyandang film ketiga di dunia yang mengantongi keuntungan 1 miliar dollar.

3. At World’s End (2007)

Situasi semakin memanas Ketika Lord Beckett yang memegang kendali Davy Jones, meminta Kraken sang monster laut untuk menghancurkan setiap kapal bajak laut di Karibia. Ditambah dengan Jack Sparrow yang tertangkap Kraken dan menjadi tawanan di Locker Davy Jones.

Secara garis besar, seri ketiga dari film ini mengikuti petualangan Barbossa, Will, Elizabeth, Tia Dalma dan kru Black Pearl dalam menyelamatkan Jack Sparrow. Hingga mereka meminta bantuan kepada Calypso sang dewi lautan.

4. On Stranger Tides (2011)

Cerita di seri ke empat ini menceritakan tentang petualangan memperebutkan air mata legendaris, Fountain of Youth yang katanya bisa membuat yang meminumnya awet muda dan abadi. Di seri ini, Jack Sparrow juga bertemu dengan gadis yang pernah dikencaninya yaitu Angelica dan mereka melakukan ekspedisi pencarian Fountain of Youth bersama.

Pertempuran sempat meluas di kediaman Fountain of Youth yang diserang oleh pasukan kerajaan Spanyol. Mengikuti seri sebelumnya, seri ini juga masuk ke box office dengan mengantongi pendapatan kotor lebih dari 1 miliar dollar.

5. Dead Men Tell No Tales (2017)

Seri ini menceritakan tentang aksi balas dendam kapten Salazar pada Jack Sparrow setelah terbatas dari Devil’s Triangle. Di saat yang sama, anak dari pasangan Elizabeth dan will meminta bantuan pada Jack untuk mencari Trident of Poseidon yang mampu menghilangkan kutukan di lautan.

Untuk sementara, seri ini menutup petualangan Pirates of The Caribbean, karena seri keenamnya masih belum rampung, seri ini juga berhasil membawa pulang penghargaan di Taurus World Stunt Awards 2018.

Itulah beberapa urutan film Pirates of The Caribbean yang perlu kamu simak agar tidak salah tonton.

