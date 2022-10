Kejutan Visual dan Imajinasi Beringas Sutradara Edwin

Bisnis.com, JAKARTA – Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas punya napas panjang. Sejak dirilis pada Desember 2021, film yang diadaptasi dari novel karya Eka Kurniawan dengan judul sama ini tampaknya punya tempat spesial bagi penikmat sinema.

Karya yang mengkritik maskulinitas toksik berlatar kehidupan era 1980-an ini memborong 12 nominasi di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2022, termasuk untuk kategori Film Cerita Panjang Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Penulis Skenario Adaptasi Terbaik.

Untuk kategori Film Cerita Panjang Terbaik, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas bersaing dengan Mencuri Raden Saleh, Ngeri-ngeri Sedap, Before Now and Then (Nana) dan Autobiograhy. Adapun, malam Anugerah Piala Citra FFI 2022 akan diselenggarakan pada 22 November 2022.

Tak sulit membayangkan film besutan Edwin tersebut bakal diguyur banyak penghargaan. Sebab film ini juga tercatat membawa Edwin menjadi orang Indonesia pertama yang membawa pulang penghargaan Golden Leopard di Locarno International Film Festival, Swiss pada tahun lalu.

Di kenal sebagai sutradara yang berangkat dari film-film di luar arus utama atau nonmainstream, Edwin hingga kini tak berhenti mengeksplorasi tema.

Karya-karya awal pria yang mengeyam pendidikan di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ini cenderung memberikan kejutan visual imajinatif, seperti Babi Buta yang Ingin Terbang (2008), dan Postcards from the Zoo (Kebun Binatang) yang dirilis 2012 silam.