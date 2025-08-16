Simak 7 Animasi Rating Tertinggi untuk Maraton Film Akhir Pekan

Bisnis.com, JAKARTA – Bersantai sambil nonton film-film di platform-platform video on demand seperti Netflix dan Disney+ Hotstar bisa jadi pilihan untuk mengisi kegiatan di akhir pekan.

Film yang ditonton juga tak perlu yang terlalu serius, film animasi juga bisa menjadi pilihan. Jika Anda berpikir film animasi hanya untuk anak-anak, maka bersiap nonton film-film animasi ini. Jangan-jangan, Anda akan memiliki perspektif yang baru.

Dari petualangan yang mengharukan dan visual yang memukau hingga kisah yang akan membuat Anda mempertanyakan hidup, beberapa animasi telah memberikan kita pengalaman menonton film paling tak terlupakan.

Baca Juga Film Merah Putih One For All Tuai Kontroversi, Ini Kata Fadli Zon

Entah itu mahakarya Studio Ghibli, film Pixar yang menyentuh hati, atau pahlawan super yang berayun di antara kaleidoskop warna, berikut adalah daftar film animasi dengan rating tertinggi.

Dari KPop Demon Hunters hingga Spirited Away, berikut ini adalah tujuh film animasi dengan rating tertinggi untuk ditonton maraton di Netflix dan Disney+ Hotstar:

1.⁠ ⁠KPop Demon Hunters – Netflix

Baca Juga Daftar Promo Tiket Film XXI Buy 1 Get 1 Spesial Agustus 2025

Animasi fantasi musikal yang dirilis tahun ini sangat inventif dan memukau, yang menggabungkan kisah K-pop dan supernatural.

Film ini dibintangi oleh Arden Cho, Ahn Hyo-seop, May Hong, Ji-young Yoo, Yunjin Kim, Daniel Dae Kim, Ken Jeong, dan Lee Byung-hun. Kisahnya mengikuti Huntr/x, sebuah grup K-pop glamor yang bekerja sambilan sebagai pemburu iblis, menggunakan kekuatan lagu untuk mempertahankan penghalang mistis bernama Honmoon.

Tujuan mereka adalah mengubahnya menjadi Golden Honmoon, menyegel iblis selamanya. Namun, mereka menghadapi rintangan, saingan mereka, Saja Boys, sebuah boy band iblis, bertekad untuk menjatuhkan mereka dengan mencuri basis penggemar mereka dan melemahkan segel pelindung dunia, Honmoon.

Baca Juga Review Film Nobody 2, Timo Tjahjanto Bikin Taman Bermain Jadi Medan Perang

Menggabungkan penampilan K-pop yang berenergi tinggi, kisah dramatis, karakter yang dicintai, dan animasi yang memukau, ini adalah film animasi langka yang akan membuat Anda terhibur hingga akhir. Film ini baru-baru ini memecahkan rekor dan menjadi film animasi orisinal yang paling banyak ditonton di Netflix.

2.⁠ ⁠Ratatouille – Disney+ Hotstar

Berlatar di Paris, kisah ini mengisahkan Remy, seekor tikus yang memiliki indra perasa dan penciuman yang luar biasa, dan bermimpi menjadi koki gourmet, meskipun dapur biasanya tidak menerima tikus.

Namun, takdir membawanya bertemu Alfredo Linguini, seorang tukang masak pemula dan ceroboh di restoran ternama Gusteau's, yang dikelola oleh Skinner.

Untuk mewujudkan mimpinya, ia bekerja sama dengan Alfredo. Remy diam-diam memandu Alfredo dalam memasak dengan menarik rambutnya ke bawah topi koki.

Duo yang tak terduga ini meraih ketenaran di dapur, tetapi mereka menghadapi rintangan karena kepala koki Skinner yang mencurigakan, kritikus makanan yang kejam Anton Ego, dan kesetiaan Remy yang terpecah antara keluarga tikus dan mimpinya.

Animasi yang memukau, humor yang jenaka, dan pesan yang menyentuh hati tentang mengikuti hasrat Anda menjadikannya wajib tonton.

3.⁠ ⁠Up – Disney+ Hotstar

Film animasi yang menghangatkan hati dan memukau secara visual ini menceritakan kisah Carl Fredricksen, seorang pria berusia 78 tahun yang sudah menduda dan pemarah.

Setelah bersengketa dengan pembeli tanah dan berurusan dengan hukum, dia diminta untuk meninggalkan rumahnya dan pindah ke panti wreda.

Namun, Carl menolak meninggalkan rumah yang ia bangun bersama mendiang istri tercintanya, Ellie, dan memulai petualangan untuk mewujudkan impian Ellie mengunjungi Paradise Falls.

Carl mengikat ribuan balon di rumahnya dan terbang. Namun, perjalanan damainya berubah tak terduga ketika ia bertemu Russel, seorang anak pramuka muda yang bersemangat, yang tinggal di lingkungannya.

Petualangan yang awalnya bertujuan untuk menghormati Ellie berubah menjadi petualangan yang menyentuh dan lucu, dan menghibur dengan anjing-anjing yang bisa berbicara, burung-burung eksotis, dan pelajaran hidup tentang cinta, kehilangan, dan merangkul petualangan baru.