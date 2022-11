Penyanyi Aaron Carter Meninggal Dunia di Usia 34 Tahun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Aaron Carter adik dari personil Backstreet Boys Nick Carter meninggal duniia di usia 34 tahun.

Seorang juru bicara Departemen Sheriff Los Angeles mengatakan mereka menanggapi panggilan bantuan di rumah Carter's Lancaster, California pada Sabtu pagi sekitar pukul 11 ​​pagi waktu setempat.

Dilansir dari CNN, dia ditemukan tewas di bak mandinya, kata sumber itu.

Pihak berwenang tidak memberikan informasi tentang penyebab kematian.

Carter, pertama kali populer sebagai penyanyi cilik dengan lagu-lagu pop seperti "I Want Candy" dan "Crush on You," meninggalkan seorang putranya yang berusia 11 bulan, Prince.

Album studio debut penyanyi itu, "Aaron Carter," dirilis pada 1997 dan dia tampil sebagai pembuka untuk Backstreet Boys awal tahun itu. Album studio kelima dan terakhirnya, "Love," dirilis pada 2018.

Carter juga dikenal karena perannya di acara televisi seperti "Lizzie McGuire" di Disney Channel dan "7th Heaven," yang memulai debutnya di The WB Television Network. Dia juga muncul di serial realitas keluarganya di E! Televisi Hiburan, "House of Carters."

