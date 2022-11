Morgan Freeman, Sang 'Suara Tuhan' Seharga Rp15 miliar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu kejutan yang ditampilkan dalam pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar adalah penampilan dari aktor senior asal Amerika Serikat Morgan Freeman.

Dalam pembukaan Piala Dunia 2022 yang bertempat di Al Bayt Stadium, Al Khor Qatar pada Minggu (20/11/2022) malam, Morgan menampilkan aksi teatrikal bersama dengan Ghanim Al-Muftah yang merupakan Duta Piala Dunia 2022. Hal ini mendapatkan berbagai reaksi dari pengguna internet.

Morgan Freeman merupakan seorang aktor, sutradara juga narator yang telah membintangi puluhan judul film sejak tahun 1964 lalu. Suaranya yang khas telah muncul menggambarkan berbagai peran di berbagai genre film.

Baca Juga : Pesan Morgan Freeman dan Bacaan Surah Al-Hujurat di Pembukaan Piala Dunia 2022

Film dokumenter pertama yang memilihnya menjadi narator adalah Cosmic Voyage, sebuah film pendek yang dipersembahkan oleh Smithsonian's National Air and Space Museum tentang ukuran alam semesta.

Pada tahun 2014 lalu Morgan Freeman menjadi narator film Mona Lisa Myth. Film ini menceritakan sejarah Mona Lisa dan peristiwa yang terjadi untuk membawanya ke Louvre.

Lalu berapa kira-kira harga yang perlu dibayar untuk menyewa suara Morgan Freeman?

Mengutip laman distractify, Forbes pada tahun 2010 lalu mengungkap, untuk menyewa suara aktor legendaris ini dibutuhkan dana sekitar $1 juta dan $2 juta, untuk menjadi pengisi suara Kartu Debit Visa.

Distractify memperkirakan, untuk menyewa suara Morgan Freeman kini, dana yang harus dipersiapkan adalah sekitar $100.000 atau sekitar Rp1.571.200.000,-.

Melansir celebrityspeakerbureau, Morgan Freeman dikenal karena suaranya atas narasi beberapa program penting seperti War of the Worlds dan March of the Penguins. Dia juga menyuarakan pengantar CBS Evening News.

Baca Juga : Rusia Cekal 963 Warga AS, Termasuk Presiden Joe Biden dan Morgan Freeman

Jika pada 2010 saja dia dibayar sebesar US$1 juta untuk sekali mengisi suara, bisa saja, saat ini bayarannya sudah naik beberapa kali lipat. Namun tidak diketahui berapa pastinya bayaran Morgan Freeman saat ini.

Berikut daftar film dan acara yang pernah menggunakan suara Morgan Freeman

1. Waze

2. CBS News

3. The Long Way Home

4. Shawshank Redemption

5. The Bucket List

6. Island of Lemurs: Madagascar

7. Born to be Wild

8. March of the Penguins and March of the Penguins 2: The Next Step

9. The C Word

10. The Life of Riley

11. The Lego Movie

12. Cosmic Voyage

13. War of the Worlds

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :