Deretan Aktor Korea Terkaya di Dunia Tahun 2022, Ada Ji Chang Wook

Bisnis.com, JAKARTA - Ada sederet aktor drama Korea yang mendapat predikat aktor terkaya pada 2022.

Salah satu yang membuat mereka punya harta kekayaan yang melimpah, sebab sejumlah aktor ini berani memasang tarif bayaran mahal untuk membintangi sebuah film ataupun drama Korea, karena kemampuan akting yang mumpuni, pengalamannya, dan popularitasnya.

Melansir dari Seoul Space pada Jumat (2/12/2022), berikut deretan aktor terkaya yang estimasi penghasilannya didasarkan pada tarif per episode yang digabungkan dengan jumlah Kdrama yang telah mereka lakukan. Simak ulasannya.

1. Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun telah menjadi aktor Kdrama paling populer yang bekerja saat ini. Dia memberikan harga tertinggi dibanding aktor lainnya, sehingga kerap dianggap sebagai aktor Kdrama terkaya. Adapun biaya per episode mencapai US$164.000 atau sekitar Rp2 miliar. Sehingga, perkiraan penghasilan total dari Kdrama US$25 juta atau setara dengan Rp369 miliar

2. So Ji-sub

So Ji-sub adalah salah satu aktor K-Drama yang bekerja paling keras. Dia menjadi berita utama pada tahun 2020 karena menikahi seorang mantan reporter berusia 26 tahun dan menyumbangkan US$59.000 kepada anak-anak kurang mampu untuk menandai kesempatan tersebut.

Dia telah diberi label "Icon of Consideration" karena sisi sopannya. Di mana, biaya per episode mencapai US$67.000 atau sekitar Rp1 miliar dengan perkiraan penghasilan total dari Kdrama mencapai US$24 juta atau sekitar Rp370 miliar

3. Hyun Bin

Hyun Bin menemukan kesuksesan global setelah membintangi Crash Landing on You di Netflix, Adapun, biaya per episode mencapai US$84.000 atau sekitar Rp1,2 miliar dengan perkiraan penghasilan total dari Kdrama mencapai US$14 juta atau sekitar Rp216 miliar

4. Lee Min Ho

Lee Min-ho mulai dikenal dari drama Boys Before Flowers pada tahun 2009, dirinya memiliki pengikut terbanyak dari aktor drama Korea mana pun di Instagram, dengan lebih dari 30,8 juta pengikut. Biaya per episode Lee Min-ho mencapai US$62.000 atau sekitar Rp956 juta dan perkiraan penghasilan total dari Kdrama hingga US$13 juta atau sekitar Rp200 miliar

5. Ji Chang Wook

Ji Chang - wook adalah aktor serba bisa. Dia telah membintangi film thriller kriminal, drama sejarah, dan bahkan komedi romantis fantasi. Ji Chang - wook adalah aktor Kdrama multitalenta saat dia merekam beberapa single pop sebagai bagian dari soundtrack asli untuk dramanya.

Bahkan, dirinya kian terkenal setelah doronya bersama manajemennya dan tim promotor menyumbangkan sebagian pendapatan acara jumpa penggemar bertajuk 2022 Ji Chang Wook Fan Meeting Reach You in Jakarta untuk para korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Adapun, biaya per episode mencapai US$50.000 atau sekitar Rp771 juta dengan perkiraan penghasilan total dari Kdrama sampai US$12,5 juta yang setara dengan Rp192 miliar

6. Jo In Sung

Jo In Sung telah bermain di banyak drama Korea dan juga film Korea sejak tahun 1998. Namun, dia belum membuat drama Korea sejak 2016, membuat banyak orang mengira dia mungkin sudah tamat dengan serial televisi. Adapun, biaya per episodenya mencapai US$67.000 atau sekitar Rp1 miliar dengan perkiraan penghasilan total dari Kdrama sebesar US$12 juta atar setara Rp185 miliar.

