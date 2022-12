Eksplorasi Segar Timo Tjahjanto, Sutradara Langganan Netflix

Bisnis.com, JAKARTA – 13 tahun lalu, Rumah Dara menjadi perbincangan di jagat sinema Tanah Air lantaran menorehkan terobosan baru sebagai film jagal (slasher) pertama Indonesia. Istilah slasher dipakai untuk film yang berkonsentrasi pada adegan pembunuhan maupun aksi bengis.

Satu hal yang memisahkan slasher dari thriller atau film misteri pembunuhan biasa adalah tingkat kekerasannya. Tak hanya suasana mencekam berlumuran darah, sebuah slasher akan dinilai dari metode atau cara-cara yang dipakai tokoh si pembunuh menganiaya korbannya. Semakin orisinal, semakin baik.

Rumah Dara yang bercerita mengenai keluarga kanibal ini juga merupakan sebuah penghormatan (homage) terhadap karya slasher masterpiece Hollywood seperti Texas Chainsaw Massacre (1974). Lewat aksi keji seorang Ibu bernama Dara (Shareefa Daanish) yang menenteng gergaji mesin, film ini sukses bikin ngilu penonton kala itu.

Setelah Rumah Dara, duo sutradara Timo Tjahjanto dan Kimo Stamboel yang dikenal sebagai Mo Borthers merambah film laga dengan koreografi adegan berkelahi apik sekaligus berdarah-darah di Killers (2014) dan Headshot (2016).

Selepas dari Mo Brothers, Timo membuktikan penyutradaraan solonya melalui Sebelum Iblis Menjemput (2018) yang berlanjut lagi dengan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 (2020). Di antara rilis dua horror tersebut, Timo melempar kejutan melalui kerja sama dengan Netflix Amerika lewat The Night Comes for Us (2018). Karya ini menjadi film pertama Indonesia yang didistribusikan langsung oleh Netflix Amerika.

Sederet rekam jejak ini akhirnya membuat pria yang pernah mengeyam pendidikan film di Australia dan New York ini dilirik rumah produksi besar Hollywood. Setidaknya, saat ini Timo dalam proses pengembangan dua proyek remake dengan Warner Bros dan satu remake dengan Universal Pictures.