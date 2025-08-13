Bisnis Indonesia Premium
Entertainment

The Queen's Gambit hingga Squid Game, Ini Daftar 10 Karya Terbaik Netflix dalam 10 Tahun Terakhir

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Rabu, 13 Agustus 2025 - 10:10
Bisnis.com, JAKARTA - Selama dekade terakhir, Netflix telah menayangkan tak hanya serial, tapi juga berbagai film yang juga diproduksi sendiri. 

Ketika layanan streaming ini mulai membuat program orisinal, berkat acara-acara terkenal seperti Mindhunter, mereka tidak butuh waktu lama untuk mengejar HBO dan AMC. 

Beberapa acara Netflix mendapatkan catatan bagus, dan ada 10 mahakarya dari 10 tahun terakhir yang bisa jadi rekomendasi tontonan Anda.

Berikut ini adalah 10 karya terbaik Netflix dalam sedekade terakhir:

10. The Queen's Gambit

The Queen’s Gambit karya Scott Frank berhasil melakukan hal yang mustahil, yakni membuat catur menjadi seru. Anya Taylor-Joy juga tampil memukau sebagai pecatur jenius Beth Harmon, yang mencapai level juara sambil menyembunyikan kecanduan narkoba dan alkoholnya dari publik. Naskahnya memiliki kecerdasan emosional yang jarang terlihat di televisi arus utama.

Desain produksi serial yang berkelas dan sinematografi memukau Steven Meizler menghidupkan latar era 50-an dan 60-an, dan Taylor-Joy menangkap pergulatan emosional Beth dengan autentisitas yang menyayat hati. Anda bahkan tak perlu memahami cara kerja catur untuk menemukan pertandingan catur dalam serial ini memikat, karena sinema Frank menyediakan semua konteks dan ketegangan yang Anda butuhkan.

9. Mindhunter

David Fincher telah meneliti psikologi dan perilaku para pembunuh berantai, baik fiksi (Se7en) maupun nyata (Zodiac), sepanjang karier perfilmannya. 

Dengan film thriller kriminal Netflix-nya, Mindhunter, dia mendalami konsep pembunuh berantai. Serial ini berkisah tentang agen-agen FBI yang mempelajari pola perilaku para pembunuh berantai dan menciptakan istilah tersebut untuk menggambarkan mereka.

Namun, Mindhunter sayangnya dibatalkan setelah hanya dua musim, tetapi merupakan salah satu acara awal yang mengukuhkan Netflix sebagai rumah baru bagi TV bergengsi. 

Serial ini mengeksplorasi masa-masa awal para pembunuh berantai di dunia nyata seperti Charles Manson dan Son of Sam, sekaligus mengeksplorasi dampak mental yang merusak dari mempelajari pikiran-pikiran yang terganggu ini secara rutin.

8. The Haunting Of Hill House

Mike Flanagan telah membuat beberapa acara horor hebat untuk Netflix, tetapi serial pertama yang dia buat untuk layanan streaming tersebut, The Haunting of Hill House, tetap jadi yang terbaik. 

Film ini berkisah tentang rumah hantu klasik dengan sentuhan unik, berlatar dua linimasa, saat lima saudara kandung dewasa tersiksa di masa kini oleh pengalaman paranormal masa kecil mereka.

Kilas balik secara bertahap menunjukkan kepada kita apa yang terjadi di Hill House, menjelang malam yang menentukan di tahun 1992 ketika keluarga itu terpaksa meninggalkan rumah mereka. Serial ini digarap oleh arahan brilian Flanagan, penampilan para pemain yang menyentuh hati, dan nilai produksi yang memukau yang layak diangkat ke layar lebar. Serial ini merupakan tragedi keluarga sekaligus pertunjukan horor.

7. Blue Eye Samurai

Netflix jarang sekali gagal dengan acara animasinya, tetapi ada acara animasi yang benar-benar hebat seperti Big Mouth dan Love Death + Robots, dan ada mahakarya penceritaan visual yang sempurna seperti Blue Eye Samurai. 

Blue Eye Samurai memiliki animasi yang memukau dan rangkaian aksi yang mendebarkan, tetapi tidak pernah membiarkan tontonan visualnya menutupi karakter-karakter inti cerita. 

Film ini mengajak penonton dalam petualangan yang menegangkan untuk menegakkan keadilan main hakim sendiri, tetapi inti ceritanya lebih pada motivasi Mizu untuk membalas dendam daripada balas dendam itu sendiri.

Mutiara Nabila
Tags :

