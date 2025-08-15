Ragam Promo Hiburan Spesial Kemerdekaan: Timezone, Cinepolis, hingga XXI

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini ragam promo hiburan spesial Kemerdekaan khusus bulan Agustus 2025.

Sejumlah hiburan ini mendapat diskon yang dapat dinikmati masyarakat bersama keluarga untuk menikmati liburan 17 Agustus.

Mulai dari Timezone, Cinepolis, hingga XXI memberikan beragam promo untuk dinikmati. Simak promonya berikut!

Promo Hiburan Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

1. Timezone

Promo Timezone Merdeka diberikan spesial pada bulan Agustus 2025, di mana pengunjung akan mendapat ekstra 80 Tizo selama periode 15–18 Agustus 2025.

Cara mendapat promo ini yakni dengan melakukan pembelian paket Fun B di kasir. Promo berlaku untuk semua powercard.

2. Cinepolis

Cinepolis memberikan promo Combo Merdeka hanya 80K dapat Bakso Goreng Siram/Signature Chicken Skin + Soft Drink Jumbo.

Periode promo ini berlaku pada 15–22 Agustus 2025 khusus untuk pembelian offline.

Promo lain juga berlaku untuk pembelian paket 1 Popcorn Jumbo + 1 Soft Drink.

3. XXI

Bioskop XXI memberikan promo spesial untuk para pengunjung sepanjang Agustus 2025. Promo yang diberikan yakni buy 1 get 1 tiket bioskop untuk film tertentu.

Deretan film yang masuk dalam promo buy 1 get 1 yakni Tinggal Meninggal, Panggilan Dari Kubur, Panggil Aku Ayah, Sihir Pelakor, dan Pamali Tumbal.

4. KAI

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menghadirkan Promo Merdeka di mana pelanggan cukup bayar 80% dari harga tiket dalam menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket dari tanggal 12 hingga 17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

Tarif diskon ini berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.