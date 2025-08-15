Promo Terbaru Kuliner Spesial HUT Kemerdekaan RI Agustus 2025: Tom Sushi, JCO, hingga RamenYa

Bisnis.com, JAKARTA - Ragam promo makanan diberikan oleh berbagai brand untuk masyarakat dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-80.

Bagi para pemburu promo, hal ini menjadi momen yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menikmati diskon besar-besaran.

Sejumlah gerai makanan yang memberikan promo yakni JCO, RamenYa, Tom Sushi, hingga Pizza HUT. Promo ini berlaku hingga hari Minggu, 17 Agustus 2025.

Berikut ini daftar promo makanan spesial kemerdekaan yang berlaku pada bulan Agustus 2025.

Daftar Promo Terbaru Spesial HUT Kemerdekaan RI Agustus 2025

1. JCO

JCO memberikan promo special anniversary yang berlaku hingga hari ini, Jumat 15 Agustus 2025. Promo tersebut membuat makanan dan minuman memiliki harga khusus.

Berikut deretan promo yang diberikan oleh JCO, berlaku pada 11-15 Agustus 2025:

1 Beverage Due + 1 JCOOL Couple/Twist: Rp 60.000

1 Lusin Donuts + 2 Beverages: Rp 116.000

1 Lusin Donuts + 1 Beverage + 1 JCOOL Couple/Twist: Rp 116.000

2 Lusin Donuts: Rp 116.000

Semua varian cookies JCO: mulai dari Rp 20.000

Semua varian pastries JCO: mulai dari Rp 16.000

Semua varian cakes JCO: mulai dari Rp 35.000

Semua varian JCO Juice: mulai dari Rp 23.000

JCO Merchandise dan 1 Box Jcoffee Drip: Rp 10.000 off

Promo ini berlaku di semua outlet dan food truck.

2. Tom Sushi

Promo khusus kemerdekaan juga diberikan oleh Tom Sushi untuk periode 15-17 Agustus 2025. Promo Kemerdekaan Tom Sushi berlaku untuk:

4 Red Colorplates cuma Rp45.000

5 Blue Colorplates cuma Rp80.000

Syarat dan ketentuan untuk mendapat promo ini yakni berlaku di semua outlet. Menu by order tidak termasuk promo dan akan dikenakan harga normal.

Promo juga tidak berlaku kelipatan dan tidak boleh digabung dengan promo lain dari bank dan program loyalty Sushi Tei Group.

3. RamenYA

RamenYA memberikan promo spesial harga Rp80.000 untuk makan berdua yang berlaku pada 15-18 Agustus 2025.

Promo ini berlaku untuk menu 2 Legendary Chicken Ramen dan 2 Fried Chicken Gyoza. Promo ini berlaku di semua outlet.

4. Burger King

Promo Burger King Merdeka berlaku pada 15-18 Agustus 2025 untuk menu Paket Ayam Goreng Nusantara seharga Rp99.091.

Menu Paket Merdeka ini akan mendapat ayam utuh, sambal, nasi & teh.

5. Pizza Hut

Pizza Hut memberikan Promo Merdeka setiap pembelian 1 Stuffed Crust/Cheesy Bites atau Gourmet Pizza, gratis Pan Regular Meaty.

Promo ini berlaku pada 17–19 Agustus 2025 di semua gerai Pizza Hut (tidak berlaku di Bandara Jakarta & Bali).

6. Mie Gacoan

Mie Gacoan memberikan promo diskon merdeka hingga 50% yang berlaku di GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood hingga 31 Agustus 2025.

Syarat dan ketentuan promo Mie Gacoan:

GoFood: diskon hingga 30% (maks. Rp25K)|Min. pembelian Rp50K

ShopeeFood: diskon hingga 50% (maks. Rp15K–Rp21K)| Min. pembelian Rp30K–Rp35K

GrabFood: diskon hingga 35% (maks. Rp15K–Rp20K) |Min. pembelian Rp40K–Rp45K

7. Starbucks

Starbucks juga memberikan promo spesial Kemerdekaan yang berlaku pada 15-18 Agustus 2025. Cara menukar promo ini yakni dengan menukar kupon Line dengan 3 Tall Handcrafted Beverages seharga Rp80.000.