Hanifa Ambadar, CEO Socially Significant Company membuka The BFF Festival 2025/ Bisnis. Mutiara Nabila
Fashion

The BFF Festival Targetkan Transaksi Rp100 Miliar

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Jumat, 15 Agustus 2025 - 17:40
Bisnis.com, JAKARTA -- Pameran brand kecantikan, fashion, dan wewangian The BFF (Beauty, Fashion and Fragrance) Festival dimulai perdana hari ini, Jumat, 15 Agustus 2025, menampilkan ratusan brand pakaian, produk kecantikan, dan wewangian.

Menggelar pameran ini untuk pertama kalinya, Hanifa Ambadar selaku CEO of Socially Significant Company dan penggagas The BFF Festival mengatakan berharap bisa mengundang lebih banyak peminat fashion, kosmetik, dan wewangian, baik bagi wanita dan juga pria.

The BFF Festival 2025 membawa 225 brand dengan komposisi 90% brand lokal dan 10% brand internasional untuk produk kosmetik, dan 100% brand lokal untuk kategori fashion.

Baca Juga 225 Brand Fashion, Kosmetik, dan Wewangian Lokal Tampil di The BFF Festival, Dimulai Hari Ini!

Digelar selama tiga hari, mulai 15 sampai dengan 17 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, The BFF Festival berharap bisa dihadiri 30.000 pengunjung dengan target transaksi mencapai Rp100 miliar.

"Sebenarnya karena baru pertama kali digelar, jadi kita nggak berani menargetkan. Cuma kalau dari event-event yang udah pernah aku buat itu ada di sekitar Rp100 miliar lebih sih [omzetnya]. Tapi kan itu acara kaya 4 hari gitu, sedangkan disini hanya 3 hari," ungkapnya usai membuka The BFF Festival 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Hani optimistis target tersebut dapat tercapai melihat beberapa brand menyasar kelas menengah atas dengan harga premium.

Baca Juga Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas

Dengan kondisi ekonomi saat ini, Hani juga mengungkapkan bahwa tren belanja masih sangat positif, di mana berbagai pameran masih dibanjiri pengunjung, dan banyak orang yang masih senang belanja sebagai hiburan.

"Nah kalau belanjanya disini, kita memberikan sesuatu yang memang lebih worth it buat dibeli. Yang biasanya belanja online juga bisa langsung cobain produk di sini, jadi nggak salah beli. Terus di sini brand-brand bagus, jadi kita tuh bukan cuma dapet produk tapi juga support seluruh ekosistem jadi tetap belanja tapi ya bisa lebih terpilih, lebih terkurasi," ujarnya.

Hani juga mencontohkan pameran yang dibuatnya sebelumnya, sebuah bazar produk preloved atau barang bekas yang masih dalam kondisi baik, tetap berhasil mencetak transaksi yang baik.

Baca Juga Seniman Sumedang Wakili Indonesia Tampil di Festival Budaya Internasional Inggris

Selain itu, di The BFF Festival, pengunjung juga bisa menemukan produk untuk semua kalangan, dengan harga di bawah Rp100.000 sampai jutaan.

"Jadi segmennya cocok untuk semua, muda tua, ada sesuatu untuk semua orang," tambahnya.

