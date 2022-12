Kaleidoskop 2022: 10 Film Paling Viral di Indonesia Sepanjang 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Selepas dibukanya kembali bioskop setelah adanya pandemi Covid-19, masyarakat menyambut baik film-film baru yang keluar. Dari horor, komedi, action, dan romantis telah rilis di Bioskop pada tahun 2022 ini.

Film yang viral pada umumnya memiliki jumlah penonton yang tinggi. Jumlah penonton ini bisa didapatkan dari seberapa unik hingga terkonsepnya sebuah film yang ditampilkan.

Simak 10 Film terviral di Indonesia pada 2022:

1. KKN Desa Penari

Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang beredar di media sosial pada tahun 2013. Film horor KKN Desa Penari dibintangi oleh Tissa Biani ini telah menyentuh 9,2 juta penayangan.

Film ini mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang berusaha menyelesaikan tugas kampus (KKN). Namun, ditengah program KKN tersebut, beberapa hal buruk justru terjadi.

Para mahasiswa ini kemudian bertemu dengan beragam makhluk halus, yang menunggu desa tersebut. Setelah turun dari bioskop, KKN Desa Penari kini dapat disaksikan di Disney Plus.

2. Pengabdi Setan 2: Communion

Dilansir dari Instagram Pengabdisetan2film, film yang disutradarai oleh Joko Anwar ini telah disaksikan oleh 6, 39 juta penonton. Dengan berlatarkan rumah susun, film ini sukses membuat penontonnya menjerit.

Pengabdi Setan 2 menjadi film horor kedua setelah KKN Desa Penari yang menjadi bahan perbincangan atau viral di sosial media. Bahkan, Pengabdi Setan 2: Communiom menjadi film paling laris ketiga sepanjang masa, menggeser posisi Dilan 1990.

Sekarang ini, film ini dapat disaksikan kapanpun melalui Disney Hostar. Terdapat adegan Toni (Endy Arfian) yang lebih memilih korek ketika dinyatakan oleh ustadz viral di media sosial.

3. Miracle In Cell No. 7

Disutradai oleh Hanung Bramantyo, Miracle In Cell No. 7 pertama kali tayang di bioskop pada 8 September 2022. Diakhir penayangan, film ini memiliki 5,8 juta penonton. Miracle In Cell No.7 dibintangi oleh Vino G. Bastian, Graciella Abigail, dan indra Warkop.

Diadopsi dari Korea, Miracle in Cell No.7 menampilkan kisah Dodo Rozak (Vino G. Bastian). Dodo yang mulanya hanya ingin menjadi ayah yang baik bagi anaknya, Kartika (Graciella Abigail/Mawar De Jongh), sekalipun dirinya memiliki kecerdasan yang terbatas. Dia bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak.

Pada kenyataannya, Kartika yang lebih sering menjaga dan merawat ayahnya. Meskipun demikian, keduanya dapat hidup dengan bahagia.

4. Mencuri Raden Saleh

Film ini telah menyentuh angka 2,2 juta penonton setelah pertama kali tayang di bioskop pada 25 Agustus 2022. Film yang dibintangi oleh Iqbal Ramadhan dan Umay Shahab ini mengisahkan tentang sekolompok remaja yang berusaha mencuri lukisan sang maestro Raden Saleh.

5. Kukira Kau Rumah



Kukira kau Rumah dibintangi oleh aktris dan aktor top seperti Prilly Latuconsina, Jourdy Pranata, Shenina Chinnamon dan lainnya. Film ini telah dinikmati oleh 2,2 juta penonton.

Film Kukira Kau Rumah diadaptasi dari lagu berjudul Kukira Kau Rumah milik Amigdala. Lewat film ini, Umay Shahab memulai debutnya sebagai sutradara dan Prilly Latuconsina sebagai produser. Umay menghadirkan isu mengenai kesehatan mental.

6. Sayap Sayap Patah

Ariel Tatum dan Nicholas Saputra telah sukses mengumpulkan 2,4 juta penonton di film mereka, Sayap - Sayap Patah. Sayap Sayap Patah menampilkan kisah cinta dua orang pasangan, Aji (Nicholas Saputra) yang berprofesi sebagai anggota Densus 88 dan Nani istrinya (Ariel Tatum).

Profesi Aji yang selalu berada di depan dalam memberantas terorisme membuat Nani istrinya yang sedang hamil tua khawatir. Rasa cemas ini membuat kandungannya bermasalah.

7. Ngeri Ngeri Sedap

Mengambil genre drama komedi, film yang disutradarai dan ditulis oleh Bene Dion Rajagukguk ini telah ditonton hingga 2,8 juta penonton. Film ini dibintangi oleh Arswendy Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir, Gita Bhebhita, Lolox, dan Indra Jegel.

Berlatarkan suku Batak, Ngeri-ngeri Sedap menceritakan tentang Pak Domu dan Mak Domu yang rindu pada anak-anaknya.

8. Qodrat

Pertama kali tayang pada 27 Oktober 2022, film ini telah disaksikan oleh 1,6 juta orang. Disutradai oleh Charles Gozali, Qodrat dinilai menyajikan film yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, Oleh karena itu, film ini menjadi salah satu film yang ramai diperbincangkan di sosial media.

9. Ivanna

Disutradarai oleh Kimo Stamboel telah ditonton oleh 2,7 juta penonton. Ivanna diambil dari novel Meruntih Berang: Ivanna Van Dijk yang ditulis oleh Risa Saraswati. Novel tersebut kemudian diadaptasi menjadi film spin-off dari Danur.

Film Ivanna mengisahkan tentang remaja bernama Ambar yang mendadak menjadi sensitif terhadap hal gaib setelah melakukan operasi mata. Ia dan adiknya pindah ke sebuah panti asuhan yang ternyata memiliki rahasia kelam.

10. Sri Asih

Sri Asih menjadi film yang viral di beberapa waktu belakangan. Film ini diperankan oleh Pevita Pearce, Ario Bayu, Christine Hakim, dan Jefri Nichol. Menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki kemampuan super.

