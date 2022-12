Simak 7 Lagu Keren Untuk Merayakan Hari Ibu 22 Desember

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Perayaan Hari Ibu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara seperti menyanyikan lagu untuk ibu.

Masyarakat Indonesia merayakan Hari Ibu pada 22 Desember 2022. Ini menjadi momen yang baik bagi anak untuk mengungkapkan rasa sayang kepada ibu.

Anda juga dapat mengingat kembali kenangan manis dan sedih bersama ibu, sambil mendengarkan nyanyian yang menyentuh hati.

Simak 7 lagu dan lirik lagu yang bisa dinyanyikan saat Hari Ibu 22 Desember:

1. Ibu, Iwan Fals

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

Lewati rintang untuk aku, anakmu

Ibuku sayang, masih terus berjalan

Walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah

Seperti udara

Kasih yang engkau berikan

Tak mampu ku membalas Ibu

Ibu

Ingin kudekap

Dan menangis di pangkuanmu

Sampai aku tertidur

Bagai masa kecil dulu

Lalu doa-doa

Baluri sekujur tubuhku

Dengan apa membalas Ibu?

Ibu

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

Lewati rintang untuk aku, anakmu

Ibuku sayang, masih terus berjalan

Walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah

Seperti udara

Kasih yang engkau berikan

Tak mampu ku membalas Ibu

Ibu

2. Nyanyian Rindu Untuk Ibu, Ebiet G. Ade

Tubuhmu yang terbungkuk tersandar lemah

Di kursi kayu tua

Jemari kurus terkulai menggenggam pena

Engkau goreskan sajak

Sisa rambutmu perak tinggal segenggam

Terbaca pahit kerasnya perjalanan

Nampaknya ingin kautumpahkan seluruhnya

Di dalam puisi

Dari alis matamu terbentuk garis

Guratan kokoh jiwa

Angin yang deras menghempas tak kau hiraukan

Batinmu kuat bertahan

Meskipun raga semakin rapuh

Tak pernah risau selalu tersimpul senyum

Sepantasnyalah kujadikan suri teladan

Potret perjuangan

Oh oh oh ibu

Ada yang ingin kutanyakan padamu

Hasil panenan kemarau ini

Sesubur panen yang kita petik bersama

Oh oh oh ibu

Apa kabar sawah kita sepetak

Masih bisakah kita tanami

Atau terendam ditelan zaman

Setelah cucumu lahir aku lebih faham

Betapa beratnya

Membesarkan dan setia melindungi

Semua anak-anakmu

Kita yang slalu hidup sederhana

Kau sanggup mengasuh hingga kami dewasa

Dengarkanlah nyanyian yang aku peruntukkan

Buatmu ibu

Oh oh oh ibu

Ada yang ingin kutanyakan padamu

Hasil panenan kemarau ini

Sesubur panen yang kita petik bersama

Oh oh oh ibu

Apa kabar sawah kita sepetak

Masih bisakah kita tanami

Atau terendam ditelan zaman

3. Mama, Eddy Silitonga

Oh mama...

Kembalilah, oh mama

Oh mama...

Kembalilah, oh mama

Mama...

Kembalilah padaku

Hanyalah dirimu

Harapanku, oh mama

Mama...

Kembalilah padaku

Hanyalah dirimu

Pelita hidupku

Mama, oh mama...

Apalah artinya

Hidup tanpa

Kasih sayang

Mama, oh mama...

Betapa nistanya

Hidup tanpa

Mama....



4. Bunda, Potret

Kubuka album biru

Penuh debu dan usang

Kupandangi seragam berdiri

Kecil bersih belum ternoda

Pikirku pun melayang

Dahulu penuh kasih

Teringat semua cerita orang

Tentang riwayatku

Kata mereka diriku s'lalu dimanja

Kata mereka diriku s'lalu ditimang

Nada-nada yang indah

S'lalu terurai darimu

Tangisan nakal bibirku

Tak 'kan jadi deritamu

Tangan halus dan suci

T'lah menangkap tubuh ini

Jiwa raga dan seluruh hidup

Rela dia berikan

Kata mereka diriku s'lalu dimanja

Kata mereka diriku s'lalu ditimang

Oh Bunda ada dan tiada

Dirimu 'kan selalu ada di dalam hatiku

Pikirku pun melayang

Dahulu penuh kasih

Teringat semua cerita orang

Tentang riwayatku

Kata mereka diriku s'lalu dimanja

Kata mereka diriku s'lalu ditimang

Oh Bunda ada dan tiada

Dirimu 'kan selalu ada di dalam hatiku...

5. Cinta Untuk Mama, Vidi Aldiano

Apa yang kuberikan untuk mama

Untuk mama tersayang

Tak kumiliki sesuatu berharga

Untuk mama tercinta

Hanya ini kunyanyikan

Senandung dari hatiku untuk mama

Hanya sebuah lagu sederhana

Lagu cintaku untuk mama

Apa yang kuberikan untuk mama

Untuk mama tersayang, oh

Tak kumiliki sesuatu berharga

Untuk mama tercinta

Hanya ini kunyanyikan

Senandung dari hatiku untuk mama

Hanya sebuah lagu sederhana

Lagu cintaku untuk mama

Walau tak dapat selalu kuungkapkan

Kata cintaku 'tuk mama

Namun dengarlah hatiku berkata

Sungguh, ku sayang padamu, mama

Hanya ini kunyanyikan

Senandung dari hatiku untuk mama

Hanya sebuah lagu sederhana

Lagu cintaku untuk, oh, mama

Lagu cintaku untuk mama

Mama

6. Just For Mom, Sheila On 7

Sometimes I feel my heart so lonely but it's ok

Kadang aku merasa hatiku begitu kesepian tapi ok saja.

No matter how my girl just left me and I don't care

Tak peduli betapa gadisku baru saja meninggalkan aku dan aku tak peduli.

Whenever the rain comes down and it's seems there's none to hold me

Setiap kali hujan turun dan saat itu tampaknya tak ada yang memelukku.

She's there for me, she's my mom

Dia ada untukku, dia ibuku.

Reff:

Just for my mom, I write this song

Hanya untuk ibuku, aku menulis lagu ini.

Just for my mom, I sing this song

hanya untuk ibuku, aku menyanyikan lagu ini.

Just for my mom, can wipe my tears

7. Doa Untuk Ibu, Ungu

Kau memberikanku hidup

Kau memberikanku kasih sayang

Tulusnya cintamu putihnya kasihmu

Takkan pernah terbalaskan

Hangat dalam dekapanmu

Memberikan aku kedamaian

Eratnya pelukmu nikmatnya belaimu

Takkan pernah terlupakan

Oh ibu terima kasih

Untuk kasih sayang yang tak pernah usai

Tulus cintamu

Takkan mampu untuk terbalaskan

Oh ibu semoga Tuhan

Memberikan kedamaian dalam hidupmu

Putih kasihmu

Kan abadi dalam hidupku

Oh ibu terima kasih

Untuk kasih sayang yang tak pernah usai

Tulus cintamu

Takkan mampu untuk terbalaskan

Oh ibu semoga Tuhan

Memberikan kedamaian dalam hidupmu

Putih kasihmu

Takkan mampu untuk terbalaskan

Oh ha oh

Putih kasihmu kan abadi

Dalam hidupku ah

