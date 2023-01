Sinema Lambat, Kamila Andini Membela Kerapuhan

Bisnis.com, JAKARTA – Diam bukanlah tindakan sia-sia. Bungkam belum tentu tidak ada konflik. Sutradara Kamila Andini membela kerapuhan perempuan lewat karakter Nana di film Before, Now & Then, yang tampak kalem tidak melakukan apa-apa, namun sebenarnya tengah berjuang membebaskan diri.

Dini, begitu ia akrab disapa, menyadari kekuatan perempuan di budaya Timur bukan pada kelantangan bersuara yang konfrontatif, melainkan keberanian mengambil langkah kecil. Tentu ada perempuan kuat dan tangguh di luar sana, tetapi banyak juga yang dikatakan rapuh dan cengeng.

Lewat tokoh Nana yang dimainkan secara kharismatik oleh Happy Salma, perjuangan perempuan digambarkan secara perlahan. Kamera bergerak anggun dengan penataan gerak tubuh yang sangat cermat dan musik pengiring yang ciamik mendorong cerita lebih dalam dan personal.

Usaha tersebut nyatanya tak sia-sia, Before, Now & Then yang berdialog sepenuhnya dalam bahasa Sunda ini membawa pulang Piala Citra untuk kategori Film Cerita Panjang Terbaik di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2022.

Bisnis menemui Kamila Andini di sebuah café di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada pertengahan Desember 2022. Alumni SMA Tarakanita, Jakarta dan Deakin University of Melbourne ini bercerita mengenai pembelaan karakter-karakter perempuan di film-filmnya, pengaruh Garin Nurgoho sebagai ayahnya serta ekspektasi publik terhadap privilege tersebut. Berikut kutipan wawancara lengkap:

1. Bagaimana Anda bisa terinspirasi mengadaptasi bab pertama novel berjudul Jais Darga Namaku karya Ahda Imran menjadi film Before, Now & Then?