Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Anak dan ayah sedang bersama/Bloomberg
Relationship

Studi Sebut Pola Strict Parenting Lebih Efektif Dorong Perkembangan Anak

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
Sabtu, 16 Agustus 2025 - 18:49
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Jika Anda baru menjadi orang tua, mungkin pernah mendengar tren populer yang dikenal sebagai 'pola asuh lembut' atau 'gentle parenting'. Pendekatan ini, yang semakin populer di kalangan orang tua milenial maupun Gen Z. 

Pola asuh gentle parenting mendorong orang tua untuk tidak pernah meninggikan suara pada anak. Orang tua harus lembut dan tenang menjelaskan kepada anak mereka konsekuensi dari perilaku mereka, alih-alih marah dan terlibat dalam pertengkaran.

Namun, jika Anda seorang pendukung pola asuh gentle parenting, Anda mungkin harus mulai bersikap lebih keras demi masa depan anak Anda.

Baca Juga Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

Mengutip Daily Mail, menurut sebuah studi baru, anak-anak yang mengalami pola asuh yang ketat dan lebih 'otoritatif' alias 'strict parenting' berpotensi lebih unggul di sekolah hingga usia 11 tahun.

Analisis terhadap hampir 6.000 anak di seluruh Inggris menunjukkan bahwa adanya 'batasan yang jelas' dan kasih sayang yang cukup dan tetap tegas membantu anak-anak lebih mudah berkembang.

"Penetapan batasan yang lebih jelas oleh orang tua dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih besar bagi anak-anak untuk mencapai tingkat prestasi yang diharapkan," kata penulis studi.

Baca Juga Serial Sabtu Bersama Bapak: Nasihat Pola Asuh & Fatherhood

Menurut para ahli, gaya pengasuhan gentle parenting yang bebas hukuman berfokus pada peningkatan kesadaran diri dan pemahaman anak terhadap perilaku mereka sendiri.

Gaya ini berfokus untuk sepenuhnya menghindari teriakan dan penggunaan kata 'tidak', sambil tetap menjaga kehangatan dan empati serta berusaha bertindak sebagai teman untuk anak.

"Idenya adalah untuk lebih menjadi seperti pelatih bagi anak Anda daripada seorang penghukum," kata Dr. Karen Estrella, dokter anak di Klinik Cleveland di Ohio. 

Baca Juga Berbahaya! Ini 6 Efek Pola Asuh Strict Parents Terhadap Anak

Namun, beberapa orang khawatir pola asuh yang lembut akan membuat anak menjadi manja dan merasa paling berhak, dan meningkatkan kemungkinan perilaku mereka justru akan jadi lepas kendali.

Sementara itu, pola asuh otoritatif atau strict parenting yang lebih tradisional melibatkan 'kontrol psikologis tingkat tinggi dan penetapan batasan yang lebih jelas oleh orang tua'.

Meskipun tetap bisa menunjukkan kehangatan dan kepekaan, teriakan dan bentuk penetapan batasan lainnya bukanlah hal yang terlarang dalam pola asuh otoritatif. 

Studi yang dilakukan oleh para peneliti di National Centre for Social Research (Pusat Penelitian Sosial Nasional Inggris), sebuah badan amal terdaftar di London, melacak hampir 6.000 anak selama lebih dari 10 tahun.

Studi ini melibatkan wawancara dengan keluarga, survei dengan staf pengasuhan anak dan guru kelas, serta menghubungkan hasil survei dengan data pencapaian pendidikan.

Gaya pengasuhan dan perkembangan anak-anak dicatat sejak usia dua tahun hingga akhir sekolah dasar (Tahun 6, usia 10-11).

Menurut temuan tersebut, anak-anak yang mengalami pola asuh otoritatif lebih mungkin mencapai standar prestasi yang diharapkan dalam tes membaca, menulis, dan matematika di usia 6 tahun. 

Batasan yang ditetapkan oleh orang tua juga dikaitkan dengan kinerja akademik yang lebih baik untuk anak-anak pada tahap kunci perkembangan pertama, usia 5 hingga 7 tahun.

Pola asuh otoritatif juga lebih baik dalam hal ini daripada pola asuh yang sepenuhnya 'otoriter' atau otoritarian, yang lebih menerapkan ketegasan yang lebih besar dan lebih sedikit menunjukkan kehangatan.

Meskipun studi menunjukkan bahwa pola asuh yang lembut dapat menghambat kinerja akademik, masih belum jelas mengapa hal ini terjadi. Tetapi mungkin anak-anak yang tidak mengenal batasan lebih rentan terhadap perilaku mengganggu yang akan mengalihkan mereka dari pembelajaran.

Kinerja akademik yang lebih tinggi dapat berlanjut hingga usia 11 tahun setelah pola asuh strict parenting, meskipun hal ini tidak diteliti dalam studi tersebut. 

Sejalan, Vivien Hill, psikolog di Institut Pendidikan University College London, juga berpendapat bahwa pola asuh yang lembut dapat menimbulkan masalah ketika anak mulai bersekolah.

"Anak itu akan memasuki dunia sekolah di mana seorang guru harus mampu mengendalikan dan mengajar 30 anak. Tidak seorang pun memiliki kapasitas untuk bernegosiasi dalam lingkungan seperti itu," ujarnya, dilansir Telegraph.

Di sisi lain, Sarah Ockwell-Smith, advokat dan penulis pola asuh yang lembut, mengklaim gentle parenting awalnya diharapkan dapat menghasilkan "anak-anak yang lebih tenang dan bahagia".

"Pola asuh yang lembut akan memvalidasi perasaan anak dan menerapkan kebaikan, empati, dan pengertian", katanya. 

Namun, banyak yang percaya bahwa dalam praktiknya pola asuh tersebut gagal meredam kekacauan.

Penulis : Mutiara Nabila
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun
Ekonomi

Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

1 jam yang lalu
Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan
Ekonomi

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

1 hari yang lalu
Donasi Fasilitas Belajar Furnitur Layak Pakai
Jasa & Niaga

Donasi Fasilitas Belajar Furnitur Layak Pakai

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Studi Sebut Pola Strict Parenting Lebih Efektif Dorong Perkembangan Anak
Relationship

Studi Sebut Pola Strict Parenting Lebih Efektif Dorong Perkembangan Anak

1 jam yang lalu
“Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa”, Film Pahlawan Nasional Pertama dengan Teknologi AI
Entertainment

“Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa”, Film Pahlawan Nasional Pertama dengan Teknologi AI

1 jam yang lalu
Simak 7 Animasi Rating Tertinggi untuk Maraton Film Akhir Pekan
Entertainment

Simak 7 Animasi Rating Tertinggi untuk Maraton Film Akhir Pekan

2 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nyeri Dada Alarm Serangan Jantung atau Nyeri Biasa? Cek di Sini!

2

Kumpulan Link Twibbon 17 Agustus 2025 untuk Medsos, Gratis Tinggal Klik!

3

Simak 7 Animasi Rating Tertinggi untuk Maraton Film Akhir Pekan

4

“Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa”, Film Pahlawan Nasional Pertama dengan Teknologi AI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro