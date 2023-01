Bedanya Sesak Napas Karena Pilek dan Infeksi Paru

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pilek biasa umumnya merupakan penyakit virus yang mempengaruhi infeksi saluran pernapasan bagian atas.

Umumnya, seseorang terinfeksi pilek atau flu terlebih dahulu, diikuti infeksi dada yang jika tidak diobati dengan benar bisa menjadi kronis.

Di sisi lain, infeksi paru adalah kondisi pernapasan yang memengaruhi saluran pernapasan bagian bawah dan saluran bronkial.

Infeksi paru dapat disebabkan oleh virus atau bahkan bakteri. Infeksi paru berarti radang saluran udara (tabung) yang mengangkut udara ke paru-paru. Selama musim dingin, saat suhu turun, sel-sel pelawan bakteri di lubang hidung menjadi rusak.

Dr Randeep Guleria, Ketua Institute of Internal Medicine and Respiratory and Sleep Medicine, Medanta, mengatakan “Ada dua jenis infeksi paru Bronkitis dan Pneumonia. Sementara Bronkitis hanya mempengaruhi saluran bronkial yang membawa udara ke paru-paru, Pneumonia bisa masuk lebih dalam dan mempengaruhi jaringan paru-paru.

Kebanyakan kasus Bronkitis disebabkan oleh virus, kasus Pneumonia bisa karena virus, bakteri atau jamur. Umumnya, gejala Pneumonia lebih parah daripada Bronkitis.”

Gejala flu biasa

Dari segi gejala, infeksi dada dan flu biasa dapat menunjukkan gejala yang serupa seperti demam ringan, nyeri tubuh, batuk, dan lemas. Namun, ada gejala yang khas pada infeksi dada seperti kesulitan bernapas, dada sesak, rasa berat di dada, dll.

Ada beberapa gejala yang khas flu biasa dan tidak dialami pada infeksi dada. Seseorang yang terkena flu biasa akan mengalami bersin-bersin, hidung meler atau tersumbat dan mata berair akibat adanya infeksi pada saluran pernafasan bagian atas. Namun, orang dengan flu biasa mungkin tidak mengalami batuk, karena pilek mempengaruhi saluran pernapasan bagian atas. Pilek biasa dapat berlangsung selama 6-7 hari tergantung pada kekebalan individu.

Gejala infeksi paru:

Selain itu, pada sebagian besar kasus, batuk merupakan salah satu gejala umum yang terkait dengan infeksi dada, karena infeksi tersebut menyebabkan pembengkakan pada saluran bronkial. Namun, infeksi dada bisa sangat menjengkelkan dan menyakitkan. Karena mempengaruhi saluran pernapasan bagian bawah, banyak orang mungkin mengalami gejala yang menetap selama lebih dari dua minggu karena lendir membutuhkan waktu untuk keluar sepenuhnya dari saluran hidung.

​Mencegah dan mengobati infeksi paru dan flu biasa

Tidak ada perawatan medis untuk infeksi paru dan pilek. Seseorang harus menghindari minum antibiotik - karena mungkin tidak bekerja pada sebagian besar infeksi virus. Dalam kedua kasus tersebut, disarankan untuk banyak istirahat, minum cairan hangat seperti sup, air hangat dll dan hindari kafein dan ambil uap dari mangkuk air panas.

Jika Anda ingin pengobatan instan, maka dapat memilih semprotan hidung yang sementara akan meredakan masalah pernapasan dan hidung tersumbat. Penggunaan Humidifier juga dapat membantu mengencerkan lendir dan menjaga suhu tubuh tetap hangat.

Berikut adalah beberapa tips untuk mencegah infeksi dada:

Sering-seringlah mencuci tangan, terutama sebelum makan dan sebelum menyentuh mulut atau wajah. Ini akan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh yang baik dan akan mencegah bakteri / virus masuk ke dalam tubuh

Jika seseorang sakit di rumah, pertahankan jarak sosial dari orang tersebut. Juga, orang tersebut harus bersin atau batuk dengan mulut tertutup. Ini akan mencegah penyebaran infeksi melalui tetesan pernapasan di udara

Diet seimbang yang sehat sangat penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh seseorang dan melawan virus secara efektif.

