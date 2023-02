Ini 5 Manfaat Singkong dan Efek Samping Yang Ditimbulkannya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Singkong merupakan salah satu bahan pangan sebagai pengganti nasi. Manfaat singkong tersebut diperoleh berkat kandungan karbohidratnya yang tinggi.

Selain itu, singkong juga biasa diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti misro, combro, dan timus.

Biasanya singkong diolah dengan cara direbus, dipanggang, ataupun dibakar. Namun, singkong tidak boleh dimakan dalam kondisi mentah karena dapat menimbulkan efek samping tertentu.

Baca Juga : Kiprah Bos Transmart Carrefour Chairul Tanjung, Si Anak Singkong Lulusan Dokter Gigi

Jika diolah dengan cara benar dan tidak berlebihan, singkong dapat memberikan manfaat bagi manusia. Berikut ini manfaat singkong bagi manusia.

Kandungan Singkong

Manfaat dari singkong tidak terlepas dari kandungan gizi di dalamnya. Maka dari itu, sebelum mengetahui manfaat singkong, alangkah baiknya untuk menambah pengetahuan mengenai kandungan gizi di dalamnya. Dilansir dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, setiap 100 g singkong mengandung gizi sebagai berikut.

Baca Juga : Gurita Bisnis Si Anak Singkong di Brankas Allo Bank (BBHI)

Air (61,4 g)

Karbohidrat (36,8 g)

Energi (154 Kal)

Protein (1,0 g)

Serat (0,9 g)

Lemak (0,3 g)

Kalium (394 mg)

Kalsium (77 mg)

Vitamin C (31 mg)

Fosfor (24 mg)

Manfaat Singkong Bagi Manusia

Beragam gizi tersebut memberi manfaat bagi kesehatan pencernaan hingga kesehatan tulang. Berikut manfaat dari singkong bagi kesehatan manusia.

1. Menambah energi

Manfaat dari singkong yang pertama yaitu dapat menambah energi. Kandungan karbohidratnya menjadi sumber energi tubuh dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karbohidrat diubah menjadi glukosa dan diubah lagi menjadi glikogen dan disimpan menjadi otot.

2. Mencegah sembelit

Manfaat makan singkong rebus juga diketahui dapat mencegah sembelit karena kandungan seratnya yang tinggi. Serat dalam singkong yang berupa pati resisten berguna untuk melancarkan pencernaan, mendorong pertumbuhan bakteri baik, dan membantu menurunkan berat badan.

Baca Juga : Ini Lho Manfaat Makan Singkong, Salah Satunya Bisa Turunkan Risiko Penyakit Jantung

3. Baik untuk kesehatan kulit

Manfaat daun singkong bagi kesehatan kulit diperoleh dari kandungan vitamin C di dalamnya. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen sehingga elastisitas kulit terjaga. Perlu diketahui bahwa tubuh tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri, maka dari itu tubuh memerlukan asupan vitamin C untuk memenuhi kebutuhan, termasuk untuk menjaga kesehatan kulit.

4. Baik untuk kesehatan tulang

Manfaat daun singkong bagi kesehatan tulang juga berasal dari kandungan kalsium, mangan, dan magnesium. Kalsium membantu menjaga kesehatan tulang. Mangan membantu proses pembentukan tulang dan jaringan ikat. Magnesium dapat mengurangi risiko osteoporosis.

5. Mengendalikan kadar gula darah

Manfaat singkong rebus juga bisa dirasakan oleh penderita diabetes karena dapat menurunkan kadar gula darah. Hal ini karena serat berperan memperlambat penyerapan gula ke aliran darah. Kandungan serat juga mempu mengurangi kolesterol, menurunkan risiko diabetes, dan menurunkan risiko jantung.

Efek Samping Singkong

Meskipun manfaat singkong rebus beragam, perlu diketahui bahwa singkong juga bisa beracun. Hal ini karena kandungan sianida di dalamnya yang berefek pada mual, sakit kepala, sulit bernafas, kebingungan, dan hilang kesadaran. Kejadian tersebut disebabkan cara pengolahan singkong yang tidak tepat atau bahkan dikonsumsi dalam kondisi mentah.

Selain keracunan sianida, inilah efek samping lain singkong mentah:

1. Menyebabkan gangguan kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah)

Berdasarkan penelitian pada Annals of the New York Academy of Sciences (2016) menyatakan bahwa konsumsi singkong mentah dapat meningkatkan tekanan pembuluh darah dan tekanan darah di dalam otak, sistem pernapasan, dan sistem susunan saraf pusat.

2. Meningkatkan risiko kanker

Singkong dapat menyerap bahan kimia tanah, seperti kadmium dan arsenik. Berdasarkan penelitian dalam Environmental Science and Pollution Research, kandungan tersebut dapat memicu kanker.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :