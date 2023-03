Viral! Cek Birthday Personality Melalui Google di Instagram, Ini Caranya

Bisnis.com, JAKARTA - Instagram ramai memperbincangkan perihal cek kepribadian berdasarkan tanggal lahir melalui Google. Banyak orang yang penasaran dan turut mengikuti tren untuk melihat kepribadiannya sendiri.

Di Instagram, ajakan tren birthday personality ini dikemas dalam bentuk stiker “Add Yours” dengan judul “screenshot of your birthday + personality on Google.” Tren ini ingin mengajak pengguna Instagram lainnya untuk ikut mengecek kepribadian mereka berdasarkan tanggal lahir dan nantinya diunggah di akun Instagram.

Cek kepribadian dapat dilihat melalui situs astrology.com.au yang akan memperlihatkan bagaimana kepribadian Anda yang dilihat berdasarkan tanggal lahir. Melansir dari situs resmi Astrology.com.au, situs tersebut adalah salah satu situs astrologi terkemuka di dunia.

Dadhichi Toth, ahli astrologi dan pendiri Astrology.com.au melalui lamannya membantu Anda menemukan pemahaman batin dan kebahagiaan. Situs tersebut berfokus pada hubungan dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik melalui analisis yang teliti terhadap horoskop kelahiran Anda.

Tak hanya itu, situs tersebut dapat membantu Anda untuk mengungkap karma rumit yang menghambat Anda. Melalui situs tersebut juga akan diberikan suatu wawasan yang jelas tentang takdir masa depan Anda.

Astrologi secara umum dianggap sebagai sistem ramalan. Di mana kita dapat melihat masing-masing tanda yang berbeda 12 bintang atau zodiak yang berbeda. Salah satunya berhubungan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bertepatan dengan hari kelahiran. Melalui hal tersebut, seseorang akan dapat melihat peristiwa apa yang akan terjadi pada hari, bulan, dan tahun yang akan datang.

Namun, astrologi bukan hanya perihal zodiak. Lebih dari itu, astrologi tentang diri kita sendiri. Melalui analisis horoskop Anda pada saat kelahiran, nantinya akan sangat mudah untuk melihat bintang mana yang kuat dan memiliki aspirasi yang baik.

Untuk itu, bagi Anda yang belum tahu dan penasaran untuk mengikuti tren ini, simak cara cek kepribadian:

Buka Google Search atau www.google.com di browser ponsel atau perangkat lainnya Pada Google Search Engine, ketik tanggal dan bulan lahir beserta kata personality (contoh: 24 March personality) Selanjutnya, klik opsi pencarian Kemudian, otomatis akan muncul hasil pencarian pertama Anda di Google dengan laman astrology.com.au sebagai yang teratas Screenshot hasil kepribadian atas pencarian yang Anda lakukan yang nantinya akan berisi penjelasan secara singkat mengenai kepribadian Anda berdasarkan tanggal lahir Terakhir, bagikan hasil tangkapan layar tersebut menggunakan stiker dengan judul screenshot of your birthday + personality on Google” di Instagram story Anda

Astrologi sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Orang bijak Hindu, Parasara telah memaparkan prinsip-prinsip astrologi sidereal yang juga dikenal sebagai astrologi Veda.

Di sisi lain, karya monumentalnya, Brihat Parasara Hora Shastra merupakan sebuah karya klasik dan merupakan bacaan dasar bagi setiap astrolog yang ingin menekuni cabang studi ini.

