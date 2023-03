Electric Cadillac, Band Lokal yang Turut Panaskan Ajang Byron Bay Bluefest 2023 di Australia

Bisnis.com, JAKARTA — Electric Cadillac akan menjadi band Jakarta pertama yang tampil di ajang Byron Bay Bluefest 2023 di Australia pada 6—10 April mendatang. Byron Bay Bluefest 2023 adalah salah satu acara musik blues dan roots terbesar di dunia yang rutin diadakan setiap tahun di Byron Bay, Australia.

Band ini akan tampil di panggung yang sama dengan sederet musisi legenda seperti Buddy Guy, Joe Bonamassa, Bonnie Raitt, Eric Gales, King Fish, Counting Crowes, Beck, Elvis Costello, dan puluhan lainnya.

Electric Cadillac adalah band blues-rock asal Jakarta yang terdiri atas Kongko Bangun Pambudi (gitar/vokalis), Handy Salim (drum), Angga Pratama (bass), dan Ade Irawan (keyboard).

Band ini merilis extended play atau EP-nya pada 2013 dengan judul Take a Ride yang bermaterikan lima lagu, salah satunya berjudul Ini Blues Jakarta.

Pada 2021, Cadillac merilis lagu berjudul Lockdown Blues yang menjadi nominasi AMI Awards dalam kategori Produksi Karya Blues Terbaik.

Di acara Byron Bay Bluesfest 2023 nanti, band ini berencana merilis single anyar yang berjudul Get To Know Me Better.

Gitaris sekaligus vokalis Electric Cadillac, Kongko, mengatakan rencana tampil di Byron Bay Bluesfest 2023 bisa menjadi gerbang kerjasama antara komunitas Blueshood dengan Byron Bay Bluesfest.

Blueshood merupakan komunitas musik blues di Jakarta serta menjadi salah satu yang terbesar dan teraktif di Tanah Air.

Kesempatan ini, lanjutnya, dapat menjadi pembuka untuk band-band blues asal Indonesia agar bisa tampil di ajang tersebut secara rutin.

“Ada wacana Blueshood akan bersinergi serta bekerja sama dengan Byron Bay Bluesfet ini ke depannya”, kata Kongko dalam keterangan resminya, Selasa (28/3/2023).

Dia berharap kehadiran Electric Cadillac mengulang apa yang pernah dilakukan oleh Burgerkill di skena metal. Band itu membuka jalan band-band metal asal Indonesia lainnya untuk bermain di Wacken Open Air di Germany.

