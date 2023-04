Lee Couple! Lee Seung Gi dan Lee Da In Resmi Menikah

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor asal Korea Selatan, yaitu Lee Seung-Gi yang resmi menikah dengan aktris Lee Da-In. Pernikahan tersebut digelar pada tanggal 7 April 2023 kemarin di Grand Intercontinental Seoul Parnas Hotel, Gangnam.

Sebelumnya, Lee Seung-Gi memberi tahu kabar bahwa dirinya akan menikah pada Februari lalu melalui akun Instagram miliknya @leeseunggi.official. Pernikahan mereka pun digelar secara privat dengan keamanan yang ketat.

Lee Seung Gi dan Lee Da In terlihat memukau dalam busana pernikahan mereka. Dimana Lee Da-In mengenakan gaun putih yang elegan dan Lee Seung-Gi dengan setelan jas hitam yang klasik.

Dilansir dari pinkvilla.com, ada banyak selebriti dari mulai aktor, idol K-pop hingga komedian yang menghadiri acara pernikahan tersebut. Di antara terdapat Han Hyo Joo, Bae Suzy, Yoo Yeon Seok, Lee Dong Wook, Joshua dan Hoshi dari SEVENTEEN, Cha Eunwoo, Jay Park, Kang Ho Dong, Kim Nam Gil, Lee Sang Yoon, Yook Sungjae dari BTOB, Eunhyuk dan Kyuhyun dari Super Junior, Lee Hongki dari FT Island, Ahn Eun Jin, Bae In Hyuk, Kim Soo, dan lainnya menghadiri pernikahan tersebut.

Pernikahan antara Lee Seung-Gi dan Lee Da-In ini sangat dinantikan oleh para penggemar. Hal itu terlihat dari pernikahan keduanya yang dibanjiri oleh ucapan selamat melalui media sosial yang ramai memperbincangkan pernikahan mereka.

Aktor Lee Seung-Gi yang memulai debutnya pada 2004 ini lahir pada 13 Januari 1987. Lee Seung Gi tak hanya terkenal sebagai aktor saja, tetapi juga sebagai penyanyi dan pembawa acara. Lagunya diantaranya Return(2012), Will You Marry Me? (2009), The Ordinary Man (2020), dan masih banyak lagi.

Baca Juga Ini Perbedaan Konsep Pernikahan Tradisional dan Modern

Sementara untuk drama yang pernah dibintanginya adalah Vagabond (2019), Mouse (2021), The Law Cafe (2022), dan masih banyak lagi. Drama-drama yang diperankan oleh Lee Seung Gi juga kerap kali mendapat penghargaan seperti pada drama "Vagabond" (2019) yang mendapat penghargaan sebagai Best Actors melalui SBS Drama Awards.

Melansir dari The Korea Times, istrinya, yaitu Lee Da-In merupakan putri dari aktris veteran Gyeon Mi-ri. Lee Da-In juga muncul dalam drama TV seperti "Come and Hug Me", "Dr. Prisoner" dan "Alice".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News