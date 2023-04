Melanoma, Kanker Kulit yang Paling Berbahaya

Bisnis.com, JAKARTA - Melanoma merupakan jenis kanker kulit yang paling mematikan. Jenis ini berkembang di sel yang memproduksi melanin atau pigmen yang memberi warna pada kulit.

Selain di kulit, melanoma bisa terbentuk di mata, hidung, dan tenggorokan.

Paparan sinar radiasi ultraviolet (UV) dari sinar matahari meningkatkan risiko terkena melanoma. Melansir India Times, menurut Skin Cancer Foundation, Amerika Serikat, ada 97.610 kasus melanoma invasif yang didiagnosis di AS pada 2023. Jumlah tersebut terbagi menjadi 58.120 pria dan 39.490 wanita. Lalu, dari 7.990 orang yang meninggal karena melanoma, pria sebanyak 5.420 dan wanita sisanya.

Menurut beberapa penelitian, kulit pria mungkin tidak mempertahankan antioksidan seperti kulit wanita sehingga bisa meningkatkan risiko kanker kulit.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kadar estrogen wanita yang lebih tinggi mungkin menawarkan perlindungan kulit.

Sebuah survei menunjukkan bahwa pria kurang tahu tentang risiko kanker kulit daripada wanita dan cenderung bersikap salah mengenai perlindungan paparan sinar matahari, seperti tidak menggunakan sunscreen atau tabir surya.

The Washington Post mengutip perkataan Dawn Holman, seorang ilmuwan perilaku di US Centers for Disease Control and Prevention, bahwa sekitar separuh wanita mengatakan bahwa mereka menggunakan tabir surya secara teratur dan hanya sekitar seperempat pria yang mengatakan demikian.

Dia menambahkan bahwa lebih dari 40 persen pria mengatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan tabir surya saat berada di luar dan di bawah sinar matahari.

Beberapa pria mungkin berpikir bahwa penggunaan tabir surya adalah perilaku feminin. Padahal, tabir surya bukan perilaku feminin dan itu merupakan sesuatu hal yang penting untuk melindungi kulit, seperti kulit terbakar.

Sunburn atau kulit terbakar adalah salah satu faktor risiko terbesar penyakit melanoma. Faktanya, sengatan matahari yang Anda dapatkan di usia remaja bisa menjadi penyebab kanker kulit yang Anda alami di usia 50-an.

Sangat penting untuk melindungi kulit Anda dari sengatan matahari sedini mungkin dengan cara apa pun.

Melanoma dapat tumbuh dan berkembang di tubuh mana saja dan paling sering di area yang terpapar sinar matahari, seperti punggung, kaki, lengan, dan wajah.

Tidak hanya area terbuka, Melanoma juga bisa terjadi di area tersembunyi, seperti telapak tangan, telapak kaki, dan di bawah kuku. Melanoma di area tersebut lebih sering terjadi pada orang berkulit gelap.

Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui tanda-tandanya agar bisa ditangani lebih awal. Berikut tanda-tanda melanoma seperti yang dilansir dari India Times dan Mayo Clinic.

1. Perubahan tahi lalat pada tubuh

Asimetri: Melanoma biasanya berbentuk aneh

Perbatasan: Biasanya tidak teratur

Warna: Memiliki warna yang bervariasi

Diameter: Biasanya lebarnya sekitar 6 milimeter

Berkembang: Berubah dengan cepat pada kulit

2. Perkembangan pigmen baru yang tampak tidak biasa pada kulit

Melanoma tidak selalu dimulai sebagai tahi lalat. Pertumbuhan melanoma juga dapat terjadi pada kulit yang tampak normal.

