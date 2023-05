Apa itu Lulusan Predikat Summa Cumlaude Seperti yang Diraih Artis Beby Tsabina

Bisnis.com, JAKARTA - Artis cantik berdarah Aceh Cut Beby Tsabina telah berhasil menyelesaikan kuliahnya di Western Michigan University Amerika Serikat dengan predikat Summa Cumlaude.

Pemain film Love Knots ini menempuh pendidikan di Western Michigan University Amerika Serikat dengan jurusan bisnis. Dia membagikan pengalamannya melalui akun Instagram pribadinya dengan caption “Alhamdulillah, lulus” yang menceritakan pengalaman kuliahnya

“3 years in Jakarta International College and 1 last year in Western Michigan University. 4 year flew by, mulai dari di jakarta memulai kuliah sistem online dikarenakan pandemi sampai akhirnya bisa merasakan langsung university experience di US” tulisnya melalui Instagram Senin (1/5/2023).

“Gak gampang rasanya memutuskan untuk belajar di luar negeri dan meninggalkan sejenak karir di Indonesia. Tapi, Alhamdulillah dari awal sampai sekarang jalannya selalu dimudahkan dan ditambah bisa lulus dengan summa cum laude” sambungnya.

Beby Tsabina berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat Summa Cum Laude. Summa Cum Laude merupakan jenis predikat tertinggi yang diberikan kepada mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) senilai 3,99.

Predikat ini merupakan bentuk pujian atau suatu kehormatan bagi mahasiswa yang berhasil menyelesaikan kuliahnya. Mahasiswa yang mendapatkan predikat ini tidak hanya mendapatkan pujian namun juga lulus dengan nilai yang memuaskan di seluruh mata kuliah.

Tentu tidak mudah untuk mendapatkan nilai sempurna untuk semua mata kuliah dan tidak boleh mengulang mata kuliah serta harus menyelesaikannya tepat waktu.

Artinya, Beby Tsabina berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan diseluruh mata kuliah dan mendapatkan nilai tinggi (IPK) yang mencapai 3,99. Hal tersebut menjadi kehormatan dan pujian bagi Beby Tsabina yang berhasil lulus dalam pendidikannya.

Makna Summa Cum Laude

Summa cum laude adalah gelar kehormatan yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk menandakan gelar yang diperoleh "dengan penghargaan tertinggi".

Summa cum laude menunjukkan perbedaan terbesar dari tiga jenis penghargaan akademik yang umum digunakan yang diakui di Amerika Serikat, yang dinyatakan dalam bahasa Latin. Dua lainnya disebut magna cum laude dan cum laude , mewakili gelar yang diperoleh masing-masing "dengan perbedaan besar" dan "dengan perbedaan".

Pedoman di mana siswa mencapai setiap tingkat kehormatan akademik berbeda dari satu institusi ke institusi lainnya. Semakin banyak, sekolah menengah di seluruh Amerika Serikat juga memasukkan penghargaan bahasa Latin untuk siswa setelah lulus. Meskipun penghargaan Latin cukup umum di Amerika Serikat, sangat sedikit negara lain di dunia yang menggunakan sistem tersebut.

Summa cum laude adalah salah satu dari tiga penghargaan Latin yang secara tradisional diberikan kepada siswa terpilih setelah menerima gelar sarjana, meskipun dalam beberapa kasus dapat disertakan dengan jenis gelar lainnya juga. Siswa yang lulus dengan pujian dapat mengenakan stola berwarna atau sebutan lain selama upacara pembukaan, dan kehormatan tersebut dibacakan bersama dengan nama orang tersebut.

Kriteria untuk penghargaan Latin dapat mencakup nilai rata-rata (IPK), peringkat kelas, jumlah jam yang diselesaikan, dan gelar kehormatan dari departemen akademik.

Setiap universitas atau perguruan tinggi menguraikan harapannya sendiri untuk setiap program. Beberapa institusi pendidikan tinggi sama sekali tidak memberikan penghargaan yang disebut bahasa Latin. Lainnya, seperti Stanford University, memiliki gelar kehormatan non-Latin terpisah (seperti "with Distinction") yang biasanya dianggap setara dengan gelar Latin tradisional.

Banyak institusi menggunakan nilai rata-rata kumulatif (IPK) untuk menentukan siapa yang lulus dengan predikat summa cum laude

Summa cum laude biasanya penghargaan tertinggi dari tiga penghargaan Latin tradisional, biasanya disediakan untuk jumlah terkecil dari lulusan siswa. Dalam beberapa kasus, hanya segelintir siswa yang akan menerima predikat summa cum laude setelah lulus.

Di institusi yang memilih siswa untuk penghargaan Latin berdasarkan persyaratan IPK, jumlah individu yang menerima penghargaan summa cum laude dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Mungkin tidak ada batasan, secara potensial, untuk persentase mahasiswa di kelas yang lulus yang dapat menerima predikat summa cum laude, asalkan mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan IPK.

