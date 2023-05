Simak Sejarah Hari Bidan Internasional

Bisnis.com, JAKARTA - Bidan memiliki peran yang penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah, khususnya saat melakukan persalinan atau melahirkan. Bidan memberikan pertolongan pertama bagi ibu yang melahir.

Hari Bidan Sedunia atau International Day of The Midwife diperingati tiap tahunnya pada 5 Mei. Tahun ini, perayaan Hari Bidan Sedunia 2023 ke-33 yang jatuh pada hari ini, Jumat (5/5/23).

Dilansir dari International Confederation of Midwife, tema Hari Bidan Sedunia tahun ini adalah 'Together again: from evidence to reality' yang menggarisbawahi kegembiraan para bidan karena akhirnya dapat bertemu langsung setelah lebih dari dua tahun melakukan lockdown pandemi Covid-19.

Tema ini juga bertujuan untuk menghormati peran dan upaya bidan dan asosiasi bidan terhadap masyarakat. Perayaan Hari Bidan Sedunia juga dimanfaatkan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas bidan yang ada saat ini.

Bidan memiliki peran yang sangat penting tidak hanya untuk wanita yang hamil tetapi juga untuk keluarga Indonesia. Bidan dan asosiasi bidan, khususnya saat pandemi, telah menghadapi keadaan luar biasa dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberikan perawatan yang sangat baik kepada perempuan dan keluarga mereka.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan, Hari Bidan Sedunia yang dirayakan tiap tanggal 5 Mei sebenarnya sudah ditetapkan sejak 1980-an, tetapi secara formal baru diresmikan pada 1992 oleh International Confederation of Midwife (ICM). Untuk membuat setiap tahun menjadi istimewa, selalu ada tema berbeda yang membantu menyoroti masalah sehari-hari yang dihadapi bidan.

Saat diresmikan, sekitar 50 negara di seluruh dunia terlibat dalam acara tersebut. Hari Bidan Sedunia dilihat sebagai kesempatan untuk menghormati, merayakan, dan memberi penghormatan kepada bidan, mengadvokasi kebidanan, dan meningkatkan kesadaran akan masalah apa pun yang mereka hadapi.

Perayaan Hari Bidan Sedunia 2023, ICM telah membuat sebuah kontes karena mereka ingin mengubah segalanya dan memberikan kesempatan kepada wanita dan orang yang melahirkan lainnya untuk berterima kasih dan menghormati seorang bidan dalam hidup mereka. Kontes ini diselenggarakan pada 15 Februari hingga 1 Mei 2023 kemarin. Pemenang yang diumumkan pada hari ini mendapatkan paket liburan ke Bali.

Tidak hanya itu, ICM juga mengajak masyarakat merayakan Hari Bidan Sedunia 2023 dengan mengadvokasi orang lain melalui media sosial. Untuk mempermudah advokasi di media sosial, ICM membagikan grafis dan deskripsi untuk tiap media sosial di situs resminya. Ucapan-ucapan, aset grafis, template, dan lainnya pun sudah disebarkan oleh ICM untuk masyarakat yang ingin turut dalam perayaan ini.

Selamat Hari Bidan Sedunia untuk para bidan dan pekerja yang terlibat!

